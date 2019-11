Situație de coșmar la ieșirea din țară, spre Ungaria! Șoferii așteaptă și 10 ore la vamă

A fost nebunie, luni, la vămile din vestul țării, spre Ungaria! Camioanele au format cozi care s-au întins pe kilometri întregi, iar şoferii au aşteptat ore întregi până să treacă în ţara vecină.

Cel mai rău a fost la Nădlac 2, în judeţul Arad, unde recordul zilei a fost de 480 de minute de aşteptare! Mai mult decât atât, şi circulaţia maşinilor mici a fost dată peste cap!

La punctul de trecere Nădlac 2, pe autostradă, coada de camioane s-a întins pe 18 kilometri. Ca să treacă graniţa, şoferii au avut de aşteptat cât o zi întreagă de muncă!

Șofer TIR: "Stau de la 6 dimineaţa, în trei ore nu am avansat nici un kilometru, cred că mâine trec dacă se mişcă în halul ăsta, îşi bat joc de noi, turismele ar trebui să treacă, dar merită să blocăm totul până la Arad. Eu mâine trebuie să descarc în Slovenia, dar cred că joi descarc".

În Ungaria, de vineri a fost interzisă circulaţia maşinilor mari. În plus, pe partea maghiară, este verificat fiecare automarfar, iar asta măreşte aşteptarea.

Șofer TIR: "De la ora trei am pornit şi am mers doi kilometri . Am ştiut că sunt restricţii, dar astăzi nu mai sunt la fel sunt şi la celelate puncte cozi de zece ore".

Șofer TIR: "De la trei dimineaţa stau de 10 ore ...zece ore"

Automarfarele au ocupat şi prima bandă a autostrăzii, iar apoi s-au mutat şi pe a doua bandă, blocând complet traficul şi pentru autoturismele mici.

Șofer turism: "Au blocat cei cu TIR-ul, că s-a făcut 18 km de coloană şi au blocat astea două benzi şi nu se poate circula cu turismele, noi nu avem treabă cu TIR-urile, noi suntem la turisme ...s-au băgat şi turci şi români şi vorbesc prin staţie să facă toţi la fel ".

Șofer turism: "Am venit de la Timisoara în 40 de minute şi acum stau aici de o jumătate de oră nu ştiu ce se întâmplă, totul e blocat, eu cred că e ceva vorbit de şoferii de autocamioane şi mi se pare că au blocat intenţionat".

Comisar -șef Laura Beatrice Bondar, poliţia de frontieră Bihor: "S-au efectuat formalităţi pentru 2000 de marfare din care 1500 numai pe ieşire, a fost mărit numărul arterelor de control la automarfare pe ieşire astfel pe Nădlac sunt deschise patru fluxuri, la Borş trei, iar la Vărșând două"

Au avut mult de aşteptat şi şoferii camioanelor de la punctele Borş şi Vărșând. Aglomeraţie a fost şi la vămile Petea şi Nădlac 1.