Ilie Bolojan va candida, după 12 ani ca primar al municipiului Oradea, la preşedinţia CJ

Actualul primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan, aflat la finele celui de al treilea mandat, va candida în 27 septembrie pentru conducerea Consiliului Judeţean Bihor.

Pentru funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ a fost nominalizat viceprimarul Florin Birta.

Potrivit primarului Bolojan, cei doi au fost nominalizaţi şi votaţi vineri în cadrul Biroului permanent judeţean al PNL, respectiv cel municipal.

"Dezvoltarea economică a oraşului Oradea nu depinde doar de orădeni, de investitorii din Oradea sau de Primăria din Oradea. Puţini ştiu, dar dezvoltarea economică a oraşului depinde şi de Consiliul Judeţean. Spre exemplu, Aeroportul din Oradea este gestionat de Consiliul Judeţean. Faptul că acum doi ani s-au pierdut zborurile externe a însemnat o pierdere serioasă pentru conectivitatea oraşului şi pentru cota lui la nivel naţional. Dacă vrei dezvoltare trebuie să fii conectat aerian, rutier, feroviar şi aşa mai de parte. Or, acest lucru dublat de pandemie, de exemplu, a făcut ca reluarea zborurilor să însemne o implicare serioasă a instituţiei care gestionează aeroportul. În aceste condiţii, noi, Primăria, am obţinut şi acum aprobarea de la Comisia Europeană pentru schema de ajutor de stat, deşi trebuia să facă asta Consiliul Judeţean Bihor", a declarat vineriIlie Bolojan pentru Agerpres.

De asemenea, a continuat el, sunt alte implicaţii, de la proprietăţile pe care le are CJ în Oradea, la gestionarea rutelor de transport pentru cei 25.000 de navetişti care vin zilnic în Oradea şi multe altele.

"Există o mare implicare a Consiliului Judeţean în dezvoltarea judeţului şi a oraşului. Însă până acum acest lucru nu prea s-a văzut, orice s-ar spune. Dimpotrivă, chiar. Şi, în aceste condiţii, pentru ca aceste două instituţii să fie într-o colaborare absolut normală şi să aibă acţiuni convergente în direcţia dezvoltării, am luat decizia să candidăm la Consiliul Judeţean în aşa fel încât coaliţii de tipul celor care există astăzi şi care, din păcate, nu au performat să nu mai fie posibile. Voi candida pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, iar domnul Florin Birta, pentru Primăria municipiului Oradea, a afirmat Bolojan.

Despre candidatul la Primăria Oradea, Bolojan a menţionat faptul că Florin Birta are experienţă, a participat la gestionarea proiectelor din aceşti ani şi a lucrat la pregătirea proiectelor europene pentru viitoarea perioadă de finanţare.

"Am încredere că are forţa şi hotărârea să ducă aceste proiecte mai departe şi să facă şi alte proiecte în anii următori care să dezvolte oraşul," a conchis Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan este preşedintele PNL Bihor, iar Florin Birta, preşedinte PNL Oradea.

Potrivit unui comunicat remis de PNL Bihor, până joi, 13 august, Florin Birta va prezenta Biroului Politic Municipal al PNL Oradea pentru aprobare echipa de consilieri municipali. Echipa de consilieri judeţeni a PNL Bihor va fi definitivată până la aceeaşi dată, pe baza consultărilor cu organizaţiile locale din judeţ.

"Am făcut parte din echipa care a pus Oradea pe harta celor mai performante oraşe din ţară, am lucrat alături de domnul primar Ilie Bolojan în toţi aceşti ani, iar scopul nostru a fost acela de a transforma Oradea într-un oraş modern, într-un oraş exemplu. Sunt conştient că am o misiune grea, dar sunt convins că, avându-l pe domnul Bolojan la şefia Consiliului Judeţean, eforturile noastre comune de a duce Oradea şi judeţul mai departe în direcţia bună vor fi încununate cu succes. Oradea este pe mâini bune şi vom continua împreună ceea ce s-a făcut în Oradea în ultimii 12 ani", a declarat Florin Birta.

Primarul Ilie Bolojan a menţionat că a fost o onoare pentru el să fie primar al oraşului Oradea timp de 12 ani şi le-a mulţumit orădenilor pentru încrederea pe care i-au acordat-o.