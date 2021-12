Iași: Beat și orbit de furie, după o ceartă cu nevasta, un tânăr de 32 de ani a produs un accident cumplit

StirilePROTV

Orbit de furie și aflat sub influenţa alcoolului, un şofer a fost cât pe ce să provoace o tragedie pe un bulevard aglomerat din Iaşi.

Maşina pe care o conducea s-a răsturnat, după ce s-a izbit violent de un stâlp de semnalizare dintr-o staţie de tramvai.

Acum, individul vă răspunde penal pentru fapta sa.

Accidentul s-a produs sâmbătă seară, în zona staţiei de tramvai din cartierul Alexandru cel Bun. Şoferul, un individ de 32 de ani, ar fi condus cu viteză şi, în cele din urmă, a pierdut controlul asupra maşinii. După ce a intrat din plin în refugiul pentru călători, autoturismul a ajuns cu roţile în sus, în mijlocul bulevardului. Din fericire, niciun alt participant la trafic nu a fost rănit.

Martor: "Se circulă cu viteză, mai ales spre noapte. Am înțeles că toți sunt periculoși, mai ales când consuma alcool".

Citește și Iași: Autobuzele au devenit ținta tinerilor care aruncă cu petarde și pocnitori

Înainte să urce băut şi nervos la volan, şoferul s-ar fi certat cu soţia. Acum, va raspunde penal pentru accidentul pe care l-a provocat.

Ioana Bîlea, purtător de cuvânt IPJ Iași: „În urma testării șoferului cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 1,09 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt cotinuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau alte substanțe”.

Traficul în zonă a fost parţial blocat aproape o oră, până când strada a fost curăţată.