Hoții care au aruncat în aer bancomatul din Constanța și-au pregătit în detaliu lovitura. Ce au făcut înainte să fure banii

Ar fi folosit o butelie, iar explozia a fost atât de puternică, încât aproape că a distrus clădirea. Autoritățile îi caută acum pe făptași, și cred că au de-a face cu infractori cu experiență, care și-au pregătit, în detaliu, lovitura.

Hoții au fugit cu aproape 120.000 de lei

În urmă cu două zile, bancomatul din Castelu a fost alimentat cu bani pentru pensiile și salariile celor din localitate. Hoții au știut acest lucru și și-au pregătit lovitura: au tăiat firele de alimentare ale camerei de supraveghere și au folosit, cel mai probabil, o butelie, ca să arunce bancomatul în aer. Imediat după, au fugit cu aproape 120.000 de lei.

Localnic: „Pe la trei noaptea s-a auzit o bubuitură și cică a trecut unul cu un sac ceva cu bani la vale. A aruncat în aer bancomatul. Erau ușile tocmai în mijlocul asfaltului, aici. Au urmărit de mult”.

Localnic: „Am auzit bubuitura, am ieșit afară, am zis că e pe la vecini, dar de unde. Am intrat și pe urmă peste cinci minute s-au auzit pași, dar până am ieșit afară”...

Clădirea în care își avea sediul și Politia Locală a fost aproape distrusă. Pentru a stabili cu exactitate ce explozibil a fost folosit, la fața locului a ajuns și o echipă Antitero.

Antoneta Prodan, viceprimarul comunei Castelu: „Programul compartimentului de pază la noi este de 12 ore, deci la ora șapte termină. Noaptea nu avem pază. Păi și dacă fură cineva din Primărie, o incendiază”.

Localnic: „Se vede cum au pus ăia bombă, ce au pus acolo, s-a spart, au luat ce au luat de acolo și au plecat. Păi a fost chiar lângă primărie și lângă poliție, dacă nu e nimeni”.

Polițiștii precizează că bancomatul respectiv a mai fost forțat recent.

Tot în județul Constanța, mai mulți hoți au fost prinși, după ce au dat mai multe spargeri în care foloseau o mașină de teren ca să smulgă dispozitivele, iar un tânăr de 19 ani a fost încătușat, după ce a plecat nonșalant, printre clienții unui centru comercial din Timișoara, cu un bancomat urcat pe un cărucior.

