Horoscop 28 aprilie 2020, prezentat de Neti Sandu. Capricornii primesc un ajutor nesperat

Horoscop 28 aprilie 2020, prezentat de Neti Sandu. O zi a deciziilor. Sunt lucruri de care nu suntem mulţumiţi şi acum e momentul să scăpăm de ele să ne facem viaţa mai uşoară.

Vibraţia zilei este 1 şi dăm deoparte trecutul şi privim cu speranţă spre viitor.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 TAUR

Poate-o să vă acordaţi mai multă atenţie, va-ngrijiti, faceţi un pic de mişcare, o să fiţi mai selectivi şi cu alimentele. O să puneţi în practică nişte idei ca să luaţi bani, să mai faceţi ceva pe-acasă, pe lângă, să aveţi tot confortul, şi să profitaţi de faptul că staţi mai mult pe-acasă.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 GEMENI

Poate faceţi monetarul să vedeţi ce datorii lunare, facturi, rate, mai aveţi de achitat să nu rămâneţi în urmă cu nimic. E bine să faceţi tot ce depinde de voi să aveţi o sănătate bună, ca să puteţi face treaba şi să vă bucuraţi de viaţă să-i puteţi ajuta şi pe ai voştri - cu ce se poate.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 RAC

Se apropie cineva care s-a străduit să vă cucerească dar l-aţi ţinut la distanţă - acum vă puteţi apropia în video. O să luaţi o decizie referitoare la un angajament profesional şi o să reglaţi o situaţie contractuală, pentru că sunt aspecte cu care nu sunteţi de acord.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 LEU

Vi se plătesc nişte ore suplimentare, serviciile în plus pe care le-aţi făcut şi o să aveţi un buget mai consistent. Se poate să vă reprofilaţi - un alt domeniu devine de interes, aţi putea câştiga mai mulţi bani şi o să vă reorganizaţi dac-o să lucraţi mai mult de-acasă.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 FECIOARĂ

Poate vă cereţi banii înapoi de la o agenţie de turism, de la un hotel unde făcuserăţi rezervare, sau amânaţi mai spre vara plecarea. Va trebui să luaţi nişte aprobări şi să mergeţi mai departe cu o situaţie legată de învăţământ, să luaţi o diplomă, un carnet, o legitimaţie - să perfectaţi acte.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 BALANŢA

E o răscolire sufletească şi o să reglaţi situaţia, ca să puteţi fi împreună cu fiinţa iubită. Vin bani, vor fi nişte salarii din urmă sau doar nişte rămăşiţe şi o să vă echilibraţi cât de cât financiar, o să vă descurcaţi c-o s-aveţi resurse.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 SCORPION

Se aşteaptă mai mult de la voi în relaţia de cuplu, dar şi voi aţi mărit pretenţiile şi o să vă-ntâlniţi pe undeva la jumătatea drumului. O să reluaţi o discuţie pe marginea unei activităţi care ar putea fi şi mai bine plătită - trebuie doar să vă exprimaţi punctul de vedere.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 SĂGETĂTOR

Se poate să învăţaţi să lucraţi cu o aparatura complicată şi aveţi rezultate de top, să faceţi performanţă. O să îmbinaţi munca în perioada asta cu relaxarea, vă amenajaţi acasă un spaţiu de fitness, masaj, să faceţi ceva şi pentru întreţinerea fizică, dacă n-aţi mai ieşit din casă.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 CAPRICORN

Apare de undeva un ajutor nesperat şi o să vă facă viaţa mai uşoară, o să puteţi da drumul unui proiect de suflet. Va drămuiţi în aşa fel banii încât să v-ajungă pentru cheltuielile obligatorii şi pentru neprevăzute, că nu vreţi să apelaţi la cineva să va-mprumute.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 VĂRSĂTOR

Poate cumpăraţi ceva absolut util pentru casa, un frigider, un congelator, o maşină de tuns iarba, ori alte maşini - unelte. Se pare c-o s-aveţi o altă viziune despre munca pe care o desfăşuraţi, o s-o adaptaţi la condiţiile actuale şi o s-o perfectaţi pe zi ce trece, să fiţi în pas cu cerinţele.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 PEŞTI

Vă pregătiţi de o apariţie în public, poate pe Skype, aveţi ceva de prezentat, veniţi cu o idee inovatoare, ceva cu care o să faceţi furori. O să mai redecorati câte ceva pe-acasă, reamenajaţi şi spaţiul exterior, poate copiilor le creaţi un spaţiu de joacă în curte, pe balcon, undeva.

HOROSCOP 28 APRILIE 2020 BERBEC

Poate vă asociaţi cu altcineva că să aveţi rezultate şi mai bune la treabă şi să câştigaţi mai mulţi bani. Voi aveţi o şansă de a vă spori veniturile şi n-o să rataţi o astfel de ocazie, oricum, o să fiţi en garde tot anul ca să fiţi conectaţi la ce se-ntâmplă.