Hagi a povestit „un moment unic” cu Maradona: „A fost drăguț”

Fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi şi-a exprimat regretul în legătură cu dispariţia lui Diego Armando Maradona, care a decedat miercuri seară, la vârsta de 60 de ani.

Hagi a fost supranumit în perioada sa de glorie "Maradona din Carpaţi", fiind comparat de multe ori cu starul argentinian.

Cei doi s-au întâlnit de mai multe ori pe teren, de-alungul timpului. Cea mai memorabilă partidă a fost la Campionatul Mondial din 1990, când Hagi a mers în vestiarul Argentinei pentru a-i cere tricoul. „A fost drăguţ, m-a primit, mi l-a dat, a fost un moment unic pentru mine. A fost unic, va rămâne întotdeauna în inima noastră”, a spus Hagi despre acel moment.

"Am pierdut un jucător imens, un geniu, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Prea tânăr... Pentru mine e un fotbalist enorm, atât de mare, s-a stins repede, prea repede. E o zi tristă la nivel mondial! Dumnezeu să-l odihnească în pace. Marii sportivi, geniile ca el au tras după ei copiii, să iubească fotbalul, să fie lângă el. Nimeni n-o s-o facă la fel ca el", a spus Hagi, extrem de afectat.

Declarația completă a lui Gheorghe Hagi pe www.sport.ro.