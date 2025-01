Grevă japoneză la metrou, luni. Din 10 februarie este posibilă o „grevă de exces de zel” din cauza ordonanţei „trenuleţ”

Dacă solicitările sindicaliştilor nu vor fi ascultate, în 10 februarie aceştia să declanşeze o grevă de exces de zel.

Nemulţumirile sindicaliştilor sunt determinate de ordonanţa-trenuleţ care interzice angajările la Metrorex.

"Deja avem un deficit de 20% din personal, se mai vorbeşte de vreo 300 de persoane, asta ar însemna blocarea totală pentru că nu avem cu cine să facem treaba. USLM a hotărât să înceapă, în data de 3 februarie, o grevă japoneză de atenţionare a publicului călător şi a tuturor factorilor de decizie că situaţia nu poate continua iar de pe 10 februarie, dacă nu suntem ascultaţi şi nu suntem respectaţi, vom face o grevă de exces de zel. Nu vom mai face rabat de la niciun fel de instrucţie de serviciu", a declarat liderul USLM, Marian Artimon, miercuri seara, la un post TV.

Potrivit acestuia, faţă de anul trecut la Metrorex s-au pierdut 208 posturi, pentru că în ultimul trimestru s-au pensionat foarte mulţi salariaţi pe vechea Lege a pensiilor.

"Dacă nu ieşeau, pierdeau 35% din valoarea pensiei. Deficitul de personal se acutizează şi nu mai există personal care să tragă trenurile, cum se spune la noi. Pe lângă acest deficit, sunt 10.000 de zile de concediu de odihnă rostogolite, ore suplimentare rostogolite, un mecanic care are dreptul la 8 zile libere nu primeşte decât 4 pe lună, oboseala se cronicizează şi duce la boli şi totodată duce şi la concedii medicale. În această situaţie, a deficitului de personal şi a concediilor medicale, au început să fie anulate trenuri din circulaţie. Astăzi (miercuri, n.r.) a fost anulat un tren pe Magistrala 2 Pipera - Berceni, cea mai aglomerată, iar lipsa acestui tren creşte intervalul dintre trenuri şi mai multă aşteptare în staţii şi aglomeraţie în trenuri", a mai spus Artimon.

El a arătat, de asemenea, că pichetul organizat săptămâna trecută în faţa Ministerului Finanţelor nu a avut rezultat, iar la Guvern sindicaliştii s-au întâlnit cu consilierul premierului şi secretarul de stat pe Feroviar.

"Am mai avut o întâlnire la Ministerul Transporturilor luni, ieri am avut Consiliul de Administraţie, neoficial vă spun că membru în CA este şi directorul de la CFR Călători, care a spus că la dânsul s-au anulat trenurile. Are peste 200 de trenuri anulate pe săptămână la CFR Călători. Vă daţi seama ce înseamnă 10 trenuri anulate la metrou?", a susţinut liderul sindical.

El a avertizat că, din 10 februarie, vor fi respectate întocmai instrucţiunile de serviciu iar dacă nu vor fi îndeplinite toate condiţiile să iasă trenul în trafic, nu îşi mai asumă nimeni riscul. "Metroul înseamnă 700.000 călători aproape zilnic şi trebuie să garantăm să atunci când folosesc metroul sunt în siguranţă", a subliniat Artimon.

Uniunea Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a organizat, săptămâna trecută, pichete de protest în faţa Guvernului şi a Ministerului de Finanţe, cerând creşterea salariilor conform Contractului Colectiv de Muncă încheiat la finele anului trecut şi finanţarea corespunzătoare a companiei.

