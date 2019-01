Greșeala unui șofer care a băgat 4 oameni în spital, în Sighișoara

Pro TV

Grav accident de circulaţie duminică seara în Sighişoara. Patru persoane au ajuns la spital, după ce un microbuz, plin cu pasageri, a fost izbit de o maşină care care voia să vireze la stânga.

Şoferul care a provocat accidentul a rămas blocat în autoturism şi a avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieşi în siguranţă.

Microbuzul plin cu pasageri mergea către Târgu Mureş când, la intrarea în Sighişoara, un autoturism care a vrut să intre într-o benzinărie i-a tăiat calea. Martorii povestesc că şoferul microbuzului a încercat să diminueaze impactul şi, după ce a fost izbit de maşină, a tras de volan şi a lovit gardul de protecţie al trotuarului.

Martor: "Am auzit o bubuitură când am ieşit afară am văzut ce s-a întâmplat şi am sunat la 112. Șoferul cu microbuz a încetinit a intrat la noi ca să nu-l omoare, ne-a zis. A tras de volan, a intrat, a luat un brăduţ sub maşină."

Martor: "A venit maşina din plin şi l-a luat din plin".

În urma impactului şoferul în vârstă de 46 de ani care a provocat accidentul a rămas blocat între fiarele maşinii, aşa că a fost nevoie de intervenţia echipajelor de la descarcerare.

Adrian Micu, Detaşamentul de Pompieri Sighişoara: "A fost destul de dificilă din cauză că autoturismul e mic iar persoana încarcerată era corpolentă ne-am descurcat fără să îi provocăm alte leziuni".

Şi alte trei persoane, care de aflau în microbuz au fost trasportate la spital.

Martor: "Din microbuz unula avea mâna, nu ştiu i-a ieşit umărul".

Acum poliţiştii încearcă să afle în ce condiţii s-a produs cu exactitate accidentul.

