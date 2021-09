Grădiniță cu pereți plini de mucegai, în Neamț. „Nu pot să bag copilul în casă, că îi miros hainele”

Prima zi de grădiniţă rămâne o amintire urâtă pentru copiii unei comune din judeţul Neamţ. Părinţii au văzut imagini pe internet cu subsolul clădirii inundat, iar luni, când s-au dus cu cei mici în clase, au simţit un miros puternic de mucegai.

Au cerut socoteală directorului şi se gândesc să-şi mute copiii la altă grădiniţă. Iar acesta nu ar fi primul incident petrecut aici.

Luni dimineaţă, în grădiniţa din comuna Cordun, judeţul Neamţ, mirosea puternic a mucegai. Încă de vineri, părinţii copiilor au găsit pe o reţea socială imagini postate de un consilier local, în care se vedea subsolul inundat al grădiniţei.

Adrian Lepădatu, consilier local: „De un an de zile de când s-a conectat la sistemul de canalizare au mai fost 3 incidente. Unul în primăvară, unul acum două săptămâni şi unul vineri.”

Reporter: „Copiii sunt în siguranţă?”

Adrian Lepădatu, consilier local: „După ce am văzut eu la subsol, consider că este un focar de infecţie.”

Când i-au adus astăzi pe copii părinţii au cerut lămuriri.

Reporter: „Copiii s-au plâns?”

Mamă: „Deocamdată nu, că sunt micuţi şi ei nu ştiu că miroase urât. Dar acasă, când îmi vine băiatul nici, nu pot să îl bag în casă, că îi miros foarte tare hainele. Nu ştiu, doamnele şi cadrele didactice cum pot să stea opt ore pe zi în mirosul ăla."

Părinte: "Sunt copii care dorm aici mănâncă şi nu cred că e normal ca la subsol să găsească apă şi mucegai şi deasupra să stea să mănânce."

Directorul grădiniței susţine că totul este sub control.

Flavius Ciubotaru, director grădiniță: „Acest incident care s-a creat a fost unul minor, întâmplător şi care a fost rezolvat cât s-a putut de repede."

Adrian Ciobanu, primar Cordun: „Din punctul meu de vedere, actul didactic nu are de suferit în niciun moment datorită incidentului de săptămâna trecută, din subsol, unde am avut o ţeavă spartă şi o inundaţie."

Cei mai mulţi părinţi spun însă că dacă problemele sanitare din grădiniţă vor persista îşi vor duce copiii la unităţi de învăţământ din Roman, la 5 km distanţă.