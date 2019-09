Grădina veche de peste 400 de ani din Târgovişte. Cum a fost amenajată

Spectacol de culoare weekendul acesta în Târgovişte. Într-un parc din oraş - are loc un concurs de... aranjamente florale. Aici, concurenţii îşi arăta măiestria în amenajarea celei mai frumoase grădini.

Vizitatorii sunt absorbiţi de decor şi spun că se pot inspira din ideile prezentate pentru a le pune în practică în grădina proprie.

Această doamnă a venit special pregătită pentru festival. Se mândreşte cu o grădină cu plante de sezon şi cu un minunat trunchi de trandafir alb. "Am folosit plante de sezon, de toamnă, plante perene care rezistă de la an la an. Putem da facem o grădină frumoasă şi cu buget mic şi cu buget mare, de la 500 de lei putem să avem o grădină superbă"

Un alt participant a venit cu plantele tocmai din Italia

ALICE STANA, organizator: "Cei care participă la acest concurs vor ţine cont în primul rând de specificul acestei grădini medievale, care datează din vremea domnitorului Petru Cercel. Culoarea, spaţiul, aranjamentul plantelor, totul face parte din aranjamentul final al grădinilor medievale"

Oamenii care au trecut prin parcul Chindia nu şi-au putut lua privirile de la aranjamentele florale.

La final, vizitatorii vor vota cea mai frumoasă grădină. Iar cei care au amenajat-o vor primi marele premiu şi cupa festivalului.

