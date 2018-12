Godină, blocat de Grigore Leşe pe Facebook: ”Mi-a șters comentariul”

Artistul Grigore Leşe a oprit un concert în localitatea lui natală, Târgu Lăpuş (Maramureş), şi a refuzat să mai cânte, supărat că o femeie a intrat în sală după începerea spectacolului. Reacția sa a devenit virală online.

Marian Godină susține că a fost blocat după ce i-a lăsat pe pagina de Facebook un comentariu critic în acest context. „După ieșirea nervoasă, dl Grigore Leșe a postat un mesaj pe pagina dumnealui, în care venea cu ceva explicații. Nu m-am putut abține și i-am lăsat următorul comentariu: "Dumnezeu iubește lemnul și spațiile mici". Mi-a șters comentariul și m-a blocat”, a precizat Marian Godină.

”Gata, la revedere, domnilor! Am spus să închideţi uşa, a intrat doamna, la revedere! Puteţi să înjuraţi, să scrieţi unde vreţi. Eu am spus ceva. Îmi pare foarte rău. Am pus o condiţie, am spus că vreau un concert mai scurt şi punct. Am întrebat dacă aţi închis uşile, aţi spus da. Gata cu minciunile, cu vicleşugul. Cum să cânt dacă nu asiguraţi condiţii de a cânta? Luaţi o pauză, mă duc să mănânc şi hotărăsc eu când dau concertul, nu când vreţi dvs. Am luat avionul, am lăsat trei concerte că vin la Lăpuş şi ce e asta? Ori e discipliă, ori..?“, a spus Grigore Leşe pe scenă apoi a lăsat un comentariu și pe Facebook.

„Îmi doresc ca acest episod să însemne o mai atentă aplecare a organizatorilor şi a noastră, a tuturor, asupra a ceea ce înseamnă respectul faţă de un act cultural în desfăşurare. Mulțumesc pentru mesajele tuturor celor care mi-au iertat și tonul, și ieșirea nefiresc de tensionată, pe care o regret, dar care au înțeles exact de ce ele au existat. Nimeni nu a părăsit scena, concertul a continuat”, este o parte din mesajul publicat de Leșe pe contul de Facebook.

Concertul a fost organizat de primăria Târgu Lăpuş, cu ocazia zilei de 5 decembrie, când în localitate sunt comemoraţi eroii care au căzut în1918. În urmă cu trei ani, la Toronto, Leșe a fost deranjat de un copil care a plâns în timpul spectacolului.

