Gheorghiţă, despre Omicron: Este o variantă care afectează atât persoanele trecute prin boală, cât şi pe cele vaccinate

Guvernul României

Coordonatorul Campaniei Naţionale de Vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă, a declarat, luni seară, că varianta Omicron este una cu contaciozitate mare şi reuşeşte să infecteze atât persoanele care au trecut deja prin boală, cât şi persoane vaccinate.

Valeriu Gheorghiţă este de părere că Omicron este ”una din cele mai interesante variante de SARS-CoV-2”, scrie News.ro.

”Noi deja vorbim de o variantă Sud-Africană, de varianta beta SARS CoV-2, de aceea cred că e bine să rămânem la definiţia şi varianta de Omicron pentru a nu fi confundată cu varianta anterioară Sud- Africană SARS CoV-2. Ce ştim în momentul de faţă este că este una din cele mai interesante variante de SARS-CoV-2, în sensul în care există acumulate peste 30 de mutaţii la nivelul proteinei Spike, lucru nemaiîntâlnit până la acest moment. Să avem atâtea mutaţii acumulate pe aceeaşi tulpină virală, dintre care mai mut de jumătate sunt în zona critică a zonei Spike, exact în zona în care se leagă anticorpii neutralizanţii, anticorpii care apar atât după vaccin cât şi după boala naturală”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, la Antena 3.

Gheorghiţă a arătat că noua variantă de SARS CoV-2 a apărut în Africa de sud când această ţară ieşea din valul patru.

”Din acest punct de vedere sunt indicii importante că această variantă virală ar reprezenta într-adevăr o variantă de scăpare se sub acţiunea neutralizantă a anticorpilor, ceea ce reprezintă o problemă, dacă luăm în calcul eficienţa vaccinurilor. Un al doilea indiciu este legat de contagiozitate. În momentul în care în Africa de Sud s-a observat o creştere importantă a numărului de cazuri Africa de Sud tocmai ieşea din valul 4 generat de varianta Delta. Peste 60% din populaţie din Gauteng are anticorpi ca urmare a trecerii prin boală, deci pare că este o variantă cu o contagiozitate crescută care scapă de sub protecţia anticorpilor şi reuşeşte să dea infecţii atât la persoanele care au trecut prin boală, cât şi la persoanele care au fost vaccinate”, a mai declarat Gheorghiţă.

Întrebat dacă există certitudinea că noua tulpină poate duce la reinfectarea celor trecuţi prin boală sau a celor care s-au vaccinat, Valeriu Gheorghiţă a răspuns că aceasta are capacitatea de a reinfecta persoane.

”Din datele preliminare, da, se pare că are aceasta capacitate de a reinfecta persoanele care au trecut prin infecţie SARS-CoV-2 anterior, precum şi de a genera cazuri de infecţii la persoane vaccinate cu schemă completă. Dar trebuie să ţinem cont de un aspect. Persoanele care au istoric de trecere prin boala sau care au fost vaccinate sunt mult mai bine protejate în faţa formelor severe. Este puţin probabil ca la aceste categorii de persoane această variantă să genereze cazuri severe de boală. Noi estimăm că se va menţine protecţia faţă de formele severe, chiar dacă nu vom avea o protecţie ridicată faţă de infecţie. Este important să luăm în calcul şi alte măsuri de limitare a răspândirii infecţiei. (...) Ne aşteptăm ca în cazul acestei variante, Omicron, persoanele care sunt vaccinate cu schemă completă, cu atât mai mult persoanele care îşi vor efectua doza de booster pentru consolidarea răspunsului imun, vor fi protejate pentru forme severe de boală, pentru risc de îmbolnăvire”, a mai declarat Gheorghiţă.