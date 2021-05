Gala ''Libera Musica'' - primul spectacol-pilot la care au participat 700 de spectatori în interior

Cu doar câteva ore înainte de marea relaxare națională a avut loc și primul spectacol-pilot, în Capitală. Gala "Libera Musica" a fost găzduită la Opera Națională din București.

Este primul eveniment de la debutul pandemiei la care au participat 700 de spectatori în interior. Au fost primiți doar oameni vaccinați, iar masca a fost, de asemenea, obligatorie.

La repetiţii, artiştii ne-au spus că erau nerăbdători să stea din nou faţă în faţă cu publicul.

Artist: ”Ne pregătim de spectacol. ,Ne-a lipsit, cel puţin eu cred că tuturor colegilor ne-a lipsit”.

Bucuroşi, primii invitaţi au sosit din timp la Opera Naţională din Bucureşti.

Sala a fost împărţită în 5 zone, iar accesul s-a făcut cu o oră înainte de ridicarea cortinei. Iniţial, organizatorii au anunţat că spectatorii pot sta fără mască, apoi s-au răzgândit.

Pentru a participa la eveniment, toţi spectatorii trebuie să fie vaccinaţi cu ambele doze şi să fi trecut cel puţin cel puţin 10 zile de la rapel. Şi să aibă mască. Măsura se aplică inclusiv pentru jurnalişti, dar şi pentru invitaţii de onoare ai Operei.



Reporter: "Inițial s-a anunţat fără mască, acum e cu masca. De ce?

Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii: ”A venit avizul CNSU cu această obiecţie. Nici noi nu ne aşteptam la această avizare".

Artiştii de pe scenă au fost testaţi. Iar sală a putut fi ocupată doar în proporţie de 70%.

După două ore, timp în care s-au lăsat purtaţi de muzică şi emoţie, spectatorii au părăsit sala. S-au declarat încântaţi.

Femeie: ”A fost emoţionant, a fost o purificare. Ultima oară am fost la Operă acum un an şi jumătate şi mă simt foarte bine, felicitări celor care au avut această iniţiativă. A fost minunat, nu am cuvinte”.

Francisc Doboș: ,,Excelent, excelent, ne era sete de acte artistice, pe lângă celebrările noastre sacre.”

Daniel Jinga, Managerul Operei Naţionale Bucureşti: "A fost foarte emoţionant, am avut foarte mari emoţii, pentru că este superbă reîntâlnirea cu publicul. Cred că a fost un spectacol reuşit şi ţin să le mulţumesc publicului".

Sâmbătă, la Teatrul Naţional Bucureşti se joacă "Dineu cu proști", în regia lui Ion Caramitru, cu 800 de spectatori.

Regulile de protecţie şi distanța vor fi menţinute şi în cazul acestui spectacol pilot. Toţi participanţii vor fi apoi monitorizaţi timp de 14 zile.