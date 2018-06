Furt ca în filme, pe un șantier din Reghin. Hoții au dispărut cu un buldoexcavator

Furt ca în filme în localitatea Reghin, judeţul Mureş. Utilajele folosite la construcţia unei hale au dispărut peste noapte de pe şantier.

Cu toate că locul era dotat cu camere de supraveghere, suspecţii le-au tăiat cablul şi au făcut tot ce au vrut. Poliţiştii din Mureş încercă acum să le dea de urmă.

Incidentul s-a petrecut pe şantierul amenajat în locul fostei pieţe de zi din Reghin. Aici urmează să se ridice o hală modernă. Muncitorii au început să lucreze în urmă cu o lună şi, pentru mai multă siguranţă, au montat inclusiv camere de supraveghere. Acest lucru nu i-a speriat pe hoţi, care au apărut la adăpostul întunericului.

Nicu Domilia, şef şantier: „Când am ajuns pe şantier, am observat că lacătul de pe baraca cu scule este tăiat, sculele lipsesc, după care am observat că nu avem nici buldoexcavatorul. Ne-am impacienatat, am anunţat poliţia. Au împrejmiuit porţile cu lanţ cu lacăt, camera de supraveghere, au tăiat cablul de alimentare de la cameră şi şi-au făcut treaba.”

Localnicii sunt şocaţi, mai ales că buldoexcavatorul furat este unul uriaş.

Citește și Reacția unei maimuțe atunci când stăpânul ei este încătușat de poliție. VIDEO

Gheorghe Moldovan, localnic: „Cred că acolo a fost ceva, cineva care a cunoscut foarte bine. Am înţeles că... camerele le-a tăiat şi a făcut... Nu ştiu cum a dispărut aşa de uşor cu un obiect aşa de mare, nu e o plasă, să ducă cu sacoşa, ceva ce o ştiut bine.”

Poliţiştii au deschis o anchetă. Aceştia încerca să dea de urma făptaşilor.

Emilia Rugina: „Au intrat şi au luat unelte. S-a întocmit dosar penal pentru furt calificat, iar cercetările sunt continuate de poliţişti sub coordonarea parchetului Reghin.”

Pagubele sunt de ordinul sutelor de mii de lei. Pentru a continua lucrările reprezentanţii firmei de construcţii sunt nevoiţi să închirieze alte utilaje.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!