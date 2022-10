FOTO. Momente de groază în aer. 12 persoane au fost rănite în timpul zborului. „Este posibil să am fractură nazală”

Avionul a scăzut brusc în altitudine, iar cei care nu purtau centura de siguranță au fost aruncați din scaun și s-au lovit de plafon. A fost un zbor pe timp de noapte, iar cei mai mulți dintre pasageri dormeau în momentul incidentului.

Nouă persoane s-au lovit ușor și au avut vânătăi, în timp ce trei dintre pasageri au fost transportați la spital, după ce aeronava a aterizat la Buenos Aires.

Bueno pues hubieron unas turbulencias en las que no nos avisaron para ponernos el cinturón y todo el mundo salió volando. Hasta las azafatas por el pasillo. Estos desperfectos en el avión están hechos con la cabeza. Las últimas 7 horas de vuelo una puta pesadilla. https://t.co/xXdzxYEXmO pic.twitter.com/g5wwmigeWL — Adrianceitor (@adrianceitor_) October 19, 2022

Avionul care a aterizat pe aeroportul Barajas a trecut prin „turbulențe severe peste Oceanul Atlantic, lângă Brazilia”, a transmis operatorul Aerolineas Argentinas într-un comunicat de presă.

Turbulencia sobre el océano Atlantico altura Brasil se dio en el

vuelo AR1133 de #Aerolineas

Venían de Madrid y aterrizó en Ezeiza a las 4.30 AM con 271 pasajeros y 13 tripulantes.

9 pasajeros fueron atendidos y otros 3 trasladados al hospital de Ezeiza.????????????????????????✈️ pic.twitter.com/twYlvJlDbA — Javier Noble (@javisensation) October 19, 2022

Iar aeronava a suferit avarii după ce pasagerii s-au lovit cu capul de tavan, a mai transmis compania.

„Zburam de aproximativ șapte ore și dormeam aproape toți, pentru că la vremea aceea în Spania era aproape 3:00. Avionul a început să se miște foarte mult și le spun colegilor: "ce turbulențe, puneți-vă centura". M-am uitat la indicator să văd dacă lumina pentru fixarea centurii de siguranță era aprinsă și am văzut că nu este, dar aveam de gând să o pun oricum. În timp ce o căutam, avionul a prins cea mai mare turbulență, nu știu câți metri a căzut brusc și m-am dus spre tavan”, a povestit un pasager.

„Am o vânătaie mică, dar un coleg a fost paralizat timp de trei minute, altul și-a rupt nasul”, a mai spus tânărul.

„Vreau doar să mi se reducă umflătura. Am fost unul dintre cei mai afectați și este posibil să am fractură nazală. M-am lovit cu capul de tavan. Aveam centura pusă și tocmai când am scos-o s-a întâmpla. Dar nu a fost vreun avertisment”, a spus un alt călător.

Compania aeriană spune însă că indicatorul care avertizează pasagerii să își pună centurile de siguranță a fost aprins, iar oamenii știau că vor urma turbulențe. Pasagerii neagă însă acest lucru.

Sursa: El Pais Etichete: Dată publicare: 21-10-2022 12:20