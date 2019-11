Fostul director juridic al ASSMB, despre Spitalul Gomoiu: „S-au plătit WC-uri de 230 de lei cu 3.500 lei plus TVA”

Fostul director juridic al ASSMB Lavinia Coţofană spune că neregulile privind lucrările supraevaluate sau inexistente la Spitalul "Victor Gomoiu” din Bucureşti au început înaintea mandatului Gabrielei Firea, dar recepţia a fost făcută în timpul acesteia.

"Recepţia şi atestările că în teren se află respectivele lucrări au fost făcute în mandatul doamnei primar Firea. (...) neregulile au început în vechiul mandat, dar neregulile au fost perpetuate şi banii au fost decontaţi în mandatul doamnei Firea, care la momentul la care a constatat concluziile Raportului Corpului de Control al premierului Tudose trebuia să ia măsurile prevăzute de lege. Deci, contractul acesta se puteau face lucruri. Un contract oneros, un contract prin care este înşelată instituţia publică, nu eşti obligat să-l execuţi. În mandatul doamnei Firea s-au decontat lucrări care nu există, s-au decontat aparaturi de capacitate mult mai mare decât cele efectiv în teren. În mandatul doamnei Firea s-au plătit wc-uri de 230 de lei cu 3.500 de lei plus TVA. În mandatul doamnei Firea au fost acceptate uşi pentru sălile de operaţie cu preţ de trei-patru ori mai mare care nu respectă normele DSP. Deşi în acte spune că trebuie de centimetri de senzor, ca să nu dea doctorul cu mâna, că trebuie să fie steril, el este deschis cu cotul”, a afirmat Lavinia Coţofană, vineri seara, într-o intervenţie telefonică la un post tv, conform news.ro.



Ea a spus că toate paturile copiilor internaţi la "Victor Gomoiu" au 150 de cm, ceea ce este "ilogic”, având în vedere că mulţi copii de 12 ani au mai mult de un metru şi jumătate înălţime.



Lavinia Coţofană susţine de asemenea că de o lună şi jumătate administraţia locală nu plăteşte experţii care ar trebuie să se pronunţe cu privire la lucrări, iar o colegă i-a spus că biroul în care lucra a fost sigilat, laptopul a fost ridicat, iar experţilor nu i se permite accesul.



"Procesul de la Gomoiu, senzaţia mea personală este că trebuia să fie un proces simulat, trebuia pierdut, ca să se consfinţească furtul dinainte. Este opinia mea personală. Mă face să afirm acest lucru faptul că experţii din dosar nu au fost plătiţi, la momentul la care am început să vedem neregulile am devenit, după cum vedeţi, persona non grata. (...) De ce nu m-a lăsat să câştig litigiul? De ce nu plăteşte experţii? De când m-a angajat nu există litigiu pierdut. (...) IÎ dosarul Gomoiu am fost personal în instanţă, eu am coordonat aceiaşi oameni care înainte de venirea mea pierdeau litigiile”, a afirmat fostul director juridic din ASSMB.



Aceasta a afirmat că în privinţa spitalului şi a deconturilor de la ”Victor Gomoiu” este vorba despre "furt din banul public”.

USR anunţă că va depune plângere penală pe numele Gabrielei Firea pentru abuz în serviciu în legătură cu Spitalul Gomoiu

"Primarul Capitalei a refuzat timp de doi ani să ia măsurile care se impuneau în urma concluziilor raportului Corpului de Control. De asemenea, Gabriela Firea a refuzat să pună la dispoziţia consilierilor municipali USR şi, implicit, la dispoziţia publicului raportul întocmit în urma controlului de acum doi ani de la ASSMB, control ce a vizat intervalul 2010 - 2017. Practic, Gabriela Firea a tăinuit informaţii extrem de grave privind prejudicierea bugetului public cu sume de până la 20 de milioane de euro. Le-a tăinuit nu doar faţă de public, nu doar faţă de Consiliul General, dar le-a tăinuit şi faţă de autorităţile care ar fi putut să cerceteze ilegalităţile, să-i depisteze şi să-i sancţioneze pe vinovaţi", se menţionează într-un comunicat al USR Bucureşti transmis Agerpres.