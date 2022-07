Fosta atletă Simona Kadas, dispărută după o condamnare la închisoare. Ce a scris pe Facebook, când polițiștii o căutau acasă

Simona Kadas are o condamnare definitivă la un an și jumătate de detenție, pentru că a produs un accident și a refuzat prelevarea probelor de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Simona Kadas a dispărut de la domiciliu, unde a fost căutată imediat de agenții de poliție de la biroul urmăriri. Fosta atletă, care a fost și președinta femeilor Pro România Bihor, a fost condamnată definitiv joi, de către magistrații Curții de Apel Oradea, arată publicația ebihoreanul.

Judecătorii au stabilit că în dimineaţa de 7 septembrie 2020, a urcat la volan băută şi a izbit o mașină parcată. Momentul a fost surprins de un martor care, văzând starea femeii, a sunat imediat la 112.

Poliţiştii nu au reuşit să o ducă pe Simona Kadas la analize, pentru că s-a opus, motiv pentru care ea a fost trimisă în judecată sub acuzația de refuz de recoltare probe biologice şi a fost condamnată definitiv la 1 an şi 6 luni de închisoare, în regim de detenţie.

La pronunţarea verdictului, instanţa a luat în calcul şi faptul că fosta atletă este la a doua condamnare pentru fapte similare. În iunie 2018, fiind în stare de ebrietate la volanul maşinii, ea a acroşat două autoturisme parcate. Atunci, pusă să sufle în etilotest, Kadas a acceptat, rezultând o alcoolemie uriaşă, de 1,28 mg/l alcool în aerul expirat. Agenţii au prevenit-o că o vor însoţi la Serviciul de Medicină Legală, pentru prelevarea de probe biologice, dar odată ajunşi acolo femeia a refuzat.

Pentru prima faptă, fosta atletă a primit o pedeapsă de 1 an de închisoare, a cărei aplicare a fost amânată pe o perioadă de 2 ani.

Joi seara, în timp ce poliţiştii o căutau deja, atleta scria pe contul ei de socializare faptul că e o „persoană cu coloană vertebrală” şi lăsa să se înţeleagă că îşi asumă vina pentru ce a făcut.

„Mereu am fost o persoană cu coloană vertebrală. Mereu am plătit pentru greșelile mele și voi plăti și acum. Tot timpul am vrut să fiu o persoană pozitivă pentru cei din jurul meu nu una negativă. Îmi pare nespus de rău că am greșit. Voi fi puternică și de această dată. Ne vedem... inconștiența costă scump”, a scris Kadas pe Facebook.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 15-07-2022 11:54