Florin Cîţu, mesaj pentru români: ”Am promis că economia va avea o revenire rapidă. Am reuşit”

Facebook/Florin Cîţu

Premierul Florin Cîţu a declarat marţi că a promis că economia României va avea o revenire rapidă şi că această ţintă a fost atinsă, mulţumind românilor fără de care nu ar fi reuşit.

El a precizat că guvernarea României nu este afectată de campania internă din PNL. Conform lui Cîţu, actualul Guvern a dus România într-o nouă etapă de dezvoltare. De asemenea, şeful Guvernului a afirmat că pentru el interesul românilor este cel mai important. iar atunci când alţii aleg să discrediteze, să distrugă, să minimalizeze, el alege să construiască, dând asigurări că va demonstra românilor că pot avea încredere în el atunci când vorbim despre responsabilitate şi performanţă în actul guvernării.



”Dragi români, v-am promis veşti extraordinare din economie, 13% creştere economică. Sună bine, nu? Mai ales că am trecut împreună prin contextul nefericit de anul trecut, când economia globală a suferit cea mai mare lovitură din ultima sută de ani. Economia României, dar şi economiile altor state au fost închise. În acel moment nu aveam soluţia de astăzi, nu aveam vaccinul. (...) În 2020, pentru a salva economia, am propus o serie de măsuri precum IMM Invest, reeaşalonarea datoriilor, amânarea plăţii impozitelor, amânarea plăţii ratelor la bancă. Am fost singurul optimist. Deşi nimeni nu avea încredere, am promis că economia României va avea o revenire rapidă, o revenire în V. Am lucrat din greu şi am reuşit. Iar pentru asta vă mulţumesc vouă, dragi românil! Nu aş fi reuşit fără voi. Adevăraţii eroi sunteţi voi”, a afirmat Cîţu, într-o declaraţie susţinută din biroul său de la Palatul Victoria.

Conform prim-ministrului, cifrele arată că România a depăşit criza economică în doar un an, fiind cea mai rapidă revenire economică pe care a avut-o România.

”Pentru perioada următoare, îmi doresc două lucruri: predictibilitate şi stabilitate în viaţa economică. 13,6% e o cifră pe care trebuie să o ţinem minte pentru că reprezintă creşterea economică din trimestrul ll anul acesta. Indiferent de comentariile unora în spaţiul public, atestă că ne-am făcut foarte bine treaba. Anul trecut, ca ministru al Finanţelor, anul acesta ca prim-ministru. Guvernarea României nu e afectată de campania internă din PNL. Pentru mine, întotdeauna, interesul românilor este cel mai important. Atunci când alţii aleg să discrediteze, să distrugă, să minimalizeze, eu aleg să construiesc”, a continuat şeful Guvernului.

Cîţu a precizat că Guvernul său a schimbat paradigma folosită în guvernările anterioare, timp de 30 de ani.

”Întâi investim, după aia avem creştere economică, după aceea rezultatele sunt împărţite tuturor românilor, prin mecanismele economiei de piaţă, nu pe criterii politice”, a explicat Florin Cîţu.

El a subliniat că obiectivul este ca România să devină destinaţie pentru investiţiile cu valoare adăugată mare, lucru posibil doar cu o forţă de muncă bine educată, dar şi bine plătită.

”Asta mi-am dorit pentru ţara noastră şi asta se întâmplă acum”, a afirmat premierul.

El a susţinut că actualul Guvern a adus România într-o nouă etapă de dezvoltare, în care statul este partenerul sectorului privat, îşi plăteşte datoriile la timp şi banul public nu mai este irosit, este investit eficient, proprietatea privată este sfântă, antreprenorul este un erou şi performanţa este recunoscută atât în mediul privat, cât şi în sectorul public.

”Este posibilă anul acesta o creştere economică din două cifre. De fiecare dată, când am promis, de fiecare dată am făcut. Vă promit şi acum că până în 2024 vom face toate reformele pe care ni le-am asumat atunci când nimeni nu avea curajul. Va fi o provocare să facem România mai competitivă la nivel regional, dar e obiectivul nostru pentru viiorul ţării noastre. În concluzie, îmi doresc să rămâneţi alături de mine optimişti”, a subliniat Florin Cîţu.

Prim-ministrul a spus că, atunci când nimeni nu mai avea nicio speranţă şi eram înconjuraţi de scenarii sumbre, această guvernare a găsit şi a aplicat soluţii reale pentru menţinerea locurilor de muncă, asigurarea de capital de lucru şi investiţii.

”Voi continua cu această abordare şi voi demonstra românilor că pot avea încredere în mine atunci când vorbm despre responsabilitate şi performanţă în actul guvernării”, a conchis el.