Florin Busuioc a devenit cetățean de onoare al municipiului Hunedoara. "Sunt onorat!"

Comunitatea din Hunedoara i-a oferit titlul în semn de apreciere pentru întreaga sa carieră.

A fost un moment bun și pentru depănat amintiri despre vremuri și fotbal.

Înainte de a urca pe scenă pentru a juca în "Insomniacii", Busu a avut parte de o surpriză aparte. A primit titlul de cetățean de onoare al Hunedoarei, locul unde și-a petrecut primii ani din viață și pe care și-l amintește mereu cu drag.

Florin Busuioc: "Am rămas foarte plăcut surprins de cum arată orașul, am trecut și pe pietonală, și am văzut oameni tineri, frumoși, care se distrează".

Premiul este un semn de apreciere pentru întreaga sa carieră profesională.

Florin Busuioc: "Le mulțumesc că au întocmit toate cele necesare ca să se producă acest lucru și acest eveniment și, ce să zic, sunt onorat".

Dan Bobouțanu primar Hunedoara: "Florin Busuioc este un hunedorean drag nouă tuturor. L-am privit întotdeauna cu mult respect, dar și cu multă simpatie, nu doar când prezenta Meteo, dar și pentru piesele de teatru sau filmele în care a jucat".

Busu, mare fan al Corvinului Hunedoara

Ajuns pe meleagurile natale, Busu nu a uitat nici de echipa de fotbal Corvinul Hunedoara.

Florin Busuioc: "Întotdeauna am fost un pătimaș susținător al echipei Corvinul, pe vreme cu Lucescu, cu Mateuț, cu Andone, Gabor, Klein, Rednic, cei mari, care au rămas în memoria noastră".

Busu urmează să aibă și o stea pe aleea celebrităților din oraș, lângă cea a lui Florin Piersic.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 03-07-2023 09:15