Finalizarea unui spital de urgență a fost reluată. Construcția unității medicale a fost abandonată în urmă cu 29 de ani

Autorităţile din Sinaia au semnat contractul pentru finalizarea unui spital de urgenţă a cărui construcţie a început în urmă cu 29 de ani, dar care a fost abandonat, mai întâi de către Ministerul Sănătăţii şi apoi de către Consiliul Judeţean Prahova.

Unitatea sanitară a primit 23 de milioane de euro fonduri guvernamentale, alte trei milioane de euro au fost asigurate de la bugetul local, iar Primăria a accesat şi două proiecte europene în valoare totală de 3,8 milioane de euro pentru dotări.

Spitalul de urgenţă care va fi ridicat la Sinaia a fost început în anul 1992 de către Ministerul Sănătăţii care „l-a abandonat”, apoi a fost transferat la Consiliul Judeţean Prahova care a trecut spitalul, în 2006, Consiliului Local Sinaia, a declarat marţi, la semnarea contractului, primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea.

La momentul la care a fost preluat, spitalul era în stadiul de ruină, iar autorităţile locale au primit „n promisiuni de-a lungul anilor” privind finanţarea pentru spital, a spus edilul.

„Va fi un spital extrem de modern, noi am câştigat, pe lângă cei 23 de milioane de euro pe care Guvernul României, prin Compania Naţională de Investiţii, îi va susţine în finanţarea spitalului plus dotări, noi am câştigat încă două proiecte europene, unul pe post-COVID de 2,3 milioane de euro şi unul de 1,5 milioane de euro, toate pentru dotări, deci va fi unul dintre cele mai moderne spitale din România”, a declarat primarul Vlad Oprea.

Prezent la semnarea contractului, premierul Florin Cîţu a ţinut să menţioneze, cu privire la faptul că spitalul a fost început în urmă cu aproape trei decenii, că „astfel de lucruri nu ar trebui să se mai întâmple”.

„Sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici. Bineînţeles că aş fi preferat să fiu azi aici să vorbim despre o aripă nouă la spitalul care ar fi trebuit construit acum 20 de ani, dar e bine că îl construim acum. Am spus din primul moment că în această guvernare construim spitale şi începem cu un spital care să fie finanţat de la buget. Are toată finanţarea în acest moment şi vestea bună pe care am primit-o astăzi de la constructori este că va fi gata la finalul anului viitor, în 2022. Datele spuneau cinci ani de zile, deci se termină mai repede cu vreo trei ani şi jumătate decât se estima”, a afirmat, la rândul său, premierul Florin Cîţu.

Noua unitate sanitară va avea statutul de spital clinic de urgenţă şi va asigura asistenţa sanitară pentru pacienţi din zona montană şi va deservi partea de nord a jud Prahova, dar şi o parte din judeţele Braşov şi Dâmboviţa.