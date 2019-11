Fetiță cu autism, lovită de un TIR. Minora ar fi fost lăsată nesupravegheată

O copilă de șapte ani, care suferă de autism, a fost lovită de un TIR într-o localitate din Dâmbovița. Fetița, rănită, a ajuns la spital.

Șoferul povestește că micuța, lăsată nesupravegheată, i-ar fi apărut brusc în față și nu a putut evita impactul.

Copilă de şapte ani din satul Crângași, judeţul Dâmboviţa, ar fi stat singură la poartă o vreme şi, la un moment dat, ar fi încercat să traverseze Drumul Naţional 71, care leagă Bucureştiul de Târgovişte. Însă chiar în acele clipe s-a apropiat TIR-ul condus de un bărbat de 34 de ani şi a lovit-o.

Şoferul tirului povesteşte că fetiţa i-a apărut brusc în faţă, nu a mai reuşit să o evite şi a lovit-o în plin. Copila ar fi fost nesupravegheată.

Citește și Ambulanță care transporta o mamă şi un nou-născut, lovită de un şofer băut

Şoferul camionului: "Nu era absolut nimeni lângă ea, era nesupravegheată. Copilul fiind autist, presupun că nu m-a auzit. L-am lovit cu colţul din dreapta şi l-am aruncat în şanţ."

Martor: "Am auzit buşitura, am auzit scârţâind frâna. Când am ieşit am văzut fata trântită."

Reporter: "Era cineva cu fata?

Martor: "Nu era."

Martor: "Am sunat la 112, am anunţat să vină ambulanța. E un copil până la urma urmei, orice copil poate să iasă în faţa maşinii..."

În stare gravă, fetița a fost preluată de o ambulanţă şi transportată de urgenţă la spital. Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.