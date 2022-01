Festivalul MassifWinter de la Brașov, amânat din cauza ratei ridicate de infectare din municipiu

StirilePROTV

Festivalul MassifWinter, a cărui primă ediţie fusese anunţată pentru luna martie a acestui an, în Poiana Braşov, a fost amânat pentru viitorul sezon de iarnă, din cauza gradului ridicat de infectare cu SARS-CoV-2 din această perioadă.

Evenimentul, la care s-au înregistrat peste 7.000 de participanţi, ar fi imposibil de realizat în contextul în care la Braşov incidenţa infecţiilor cu coronavirus depăşeşte 15 la o mie de locuitori.

”Contextul şi estimările autorităţilor cu privire la situaţia pandemica pentru următoarele 2 luni ne obligă să amânăm întâlnirea din Poiana Braşov pentru sezonul de iarnă 2022-2023. Cu toate că am avut o serie repetată de discuţii şi întâlniri cu reprezentanţii Guvernului prin care am militat pentru aplicarea normelor de sănătate publică folosite şi la UNTOLD 2021, având în vedere suprapunerea cu valul 5 al pandemiei, autorităţile rămân ferme pe decizia de a limita, în următoarele 2 luni, accesul la evenimente la maximul de 500 de participanţi în toate localităţile în care rata de incidenţă Covid pe ultimele 14 zile este mai mare de 1/1000 de locuitori. În acest moment, pentru Braşov, incidenţa cazurilor este de peste 10/1000. În aceste condiţii, seria de evenimente gândite pentru Poiana Braşov pentru luna martie a acestui an ar fi imposibil de organizat, deoarece numărul celor ce îşi doresc să participe depăşeşte cu mult limita impusă de autorităţi, până în prezent fiind peste 7000 de persoane care s-au înregistrat pe bemassif.com”, au transmis, joi, presei organizatorii MassifWinter, care sunt aceiaşi care au pus bazele festivalurilor Untold şi Neversea.

Incidența în Brașov depășește 15 la mia de locuitori

Joi, la Braşov incidenţa cazurilor de COVID-19 înregistrate în medie în ultimele 14 zile este de 15,13 la o mie de locuitori.

Reprezentantul UNTOLD Universe, Edy Chereji, susţine că în urma unor discuţii cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, i-ar fi transmis că autorităţile au în vedere „înlocuirea ratei de incidenţă cu rata de ocupare a paturilor din spitale ca indicator care să stea la baza unor noi relaxări pentru sectorul cultural şi evenimente”

Citește și Inteligența artificială începe să ne ia locurile de muncă. Un hotel din Brașov a înlocuit recepționerul cu unul virtual

”Privim cu optimism la perioada care va începe odată cu luna mai a acestui an, deoarece la ultima întâlnire dintre reprezentanţii ACTEF (Alianţă Cultură, Turism, Evenimente şi Fitness) cu reprezentanţii Guvernului, ce a avut loc luni, 24 ianuarie 2022, Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a confirmat că în perioada următoare se va putea lua în calcul înlocuirea ratei de incidenţă cu rata de ocupare a paturilor din spitale ca indicator care să stea la baza unor noi relaxări pentru sectorul cultural şi evenimente. În plus, Ministrul Sănătăţii a confirmat şi faptul că se poate lucra la planificarea evenimentelor începând cu luna mai a acestui an, cu mentiunea ca toți organizatorii să respecte regulile şi normele ce vor fi în vigoare la momentul organizării acestora”, a afirmat Chereji într-o declaraţie făcută publică de Primăria Braşov.

Festivalul MassifWinter fusese programat pentru perioada 6-13 martie 2022, în Poiana Braşov.