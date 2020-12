Festivalul Luminii de la Cluj-Napoca, o feerie care te pune pe gânduri. ”Mi se pare magică”

Clujenii se bucură și anul acesta de ornamentele aranjate cu măiestrie de organizatorii Festivalul Luminii "Lights On". Așa că, preț de câteva minute, se pierd în feerie și uită de grijile care au venit odată cu pandemia.

Tema celor nouă instalații, expuse anul acesta doar în aer liber, este "solitudinea", care trebuie privită ca o șansă de a reflecta și de a ne bucura în liniște, spun organizatorii.

Cu fiecare ediție, festivalul aduce noi instalații care te fac să zăbovești pentru câteva clipe și te pun pe gânduri.

Anul acesta, ornamentele au fost expuse doar în aer liber, pentru a fi respectate regulile impuse de pandemie.

Atracția principală a festivalului este Museum of the Moon, lucrare realizată de artistul britanic Luke Jerram.

Instalația are un diametru de 7 metri, iar fiecare centimetru reprezintă cinci kilometri din luna reală. Artistul s-a inspirat din imagini realizate de NASA, așa că opera este cât se poate de realistă.

Creația a fost expusă și anul trecut, într-o biserică din Cluj - Napoca, dar stârnește în continuare interesul și imaginația vizitatorilor.

Fotografiile cu opera artistului britanic au umplut rețelele sociale. Fiecare a încercat să o imortalizeze cât mai original.

Tânăr: "Mi se pare magică. Adică mie îmi place luna în general și cu ocazia asta am venit să o văd aici”.

Tânără: "Am văzut-o în poze și mi se pare foarte faină calitatea. E foarte mare. Mi se pare că are legătură cu toată situația asta pandemică".

Bărbat: "E foarte frumoasă".

Unul dintre puținele evenimente care se mai țin în Europa din cauza pandemiei

Ediția din acest an a adus și o instalație nouă, intitulată "Breathe". În traducere, "Respiră"!.

Lucrarea ne îndeamnă să tragem aer în piept și să ne facem curaj atunci când trecem prin momente dificile.

Au revenit și instalațiile-dialog, care ne-au încântat și în 2019. "Mi-e dor de tine", cu răspunsul ... "Și Mie".

Andi Daiszler, fondator Lights On Romania: "Am adus instalații din Austria, Olanda și, evident, creații autohtone cu care ne mândrim, pentru că sunt realizate multe dintre ele în Cluj. Sperăm că au adus puțină speranță în timpurile astea întunecate, pe buzele tuturor. Suntem mândri și cumva recunoscători că chiar și în acest context am putut să ne desfășurăm".

Festivalul românesc, aflat la a treia ediție, face parte din Organizația Europeană a Festivalurilor de Lumină și este unul dintre puținele evenimente care se țin anul acesta în Europa.