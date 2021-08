Festival de mâncare internațională, în Sighișoara: ”De când eram copil nu am mai văzut cetatea așa plină”

StirilePROTV

Este cel mai aglomerat sfârșit de săptămână la Sighișoara. Iar turiștii care au ales ca destinație cetatea medievală sunt ademeniți zilele acestea cu arome din toate colțurile lumii.

În cele 20 de bucătării ambulante sunt pregătite mâncăruri după rețete din Mexic, India sau Japonia. În fața multora s-au format cozi.

Toboșarul din cetate: ”Vă așteptăm la Best Festival pentru mâncare, să mâncați mâncăruri din Grecia, din Mexic, din Japonia, oricum, cum vreți, am zis!”.

Cetatea Medievală din Sighișoara a devenit o bucătărie imensă, cu specific internațional. Aromele mirodeniilor exotice se simt pe toate străduțele vechii cetăți din inima Transilvaniei și îmbie turiștii. Bucătarii au pregătit mâncarea după rețete culese din toate colțurile lumii.

Cristian Nicolae Micu, organizator: ”De când eram copil nu am mai văzut cetatea așa plină și chestia asta nu poate decât să ne bucure. Avem food truck-uri care vând burger, care vând supă, care vând deserturi, mâncare japoneză, mexicană, am încercat să acoperim toată paleta de gusturi internaționale, să spunem așa".

Aici îl întâlnim și pe Radu, un tânăr îndrăgostit de mâncarea indiană. Și-a transformat pasiunea într-o afacere pe patru roți, un food truck unde vinde porții aromate. Aproape nimeni nu-i rezistă.

Radu Constantinescu, bucătar: ”Sunt rețete destul de populare în bucătăria indiană, cum e butter chicken sau onion bhaji, care nu e ceva foarte familiar, dar la ei acolo este super popular, și pe acestea le-am pregătit, sunt puține, dar zicem noi că le facem bine”.

Flavia, turistă: ”Sunt o gurmandă și atunci curiozitatea mă împinge să încerc orice. Da, am fost la italieni, am fost la vegani, am încercat un pic din toate, luăm pe rând”.

Spectacole de muzică veche pe străzile cetății

Pe o altă stradă găsim un italian care i-a fermecat pe gurmanzi cu focaccia și porchetta - o rulad din carne de porc, cu ierburi aromate, specifică peninsulei. Se spune că era una dintre mâncărurile preferate ale împăratului Nero.

Roberto, bucătar: ”Asta e porchetta făcută la rotisor 8 ore, le punem aicea focaccia și le dăm un pic de sprint cu ceapă caramelizată și ultima chestie, punem un steguleț”.

”Am ales o porchetta, am mai mâncat, dar nu în România, am fost și aseară, am mai încercat, o să mai venim”.

Aproape că nu există loc unde oamenii să nu aștepte la rând pentru o porție plină de savoare. Bucătarii abia fac față valului de comenzi.

Olga: ”Avem diverse sortimente de focaccia și avem un produs care sper să le placă. A venit multă lume. Am mai fost la festivaluri în țară în vara aceasta și ne bucură că se pare că avem aici la Sighișoara un plus”.

Din meniu nu lipsesc deserturile și băuturile răcoritoare.

Anghel Cristian, proprietar van: ”Am venit cu un van cu prosecco, am luat din Italia, l-am transformat și aducem bucurie oamenilor. Le place în primul rând mașina, îi atrage modul în care a fost tranformată și apoi produsul”.

Cei care ajung la acest sfârșit de săptămână în cetatea Sighișoara, au ocazia să "guste" și din istoria și cultura Evului Mediu. Pe străduțe au loc spectacole și concerte de muzică veche.