Fermă de păsări de 2 mil. de €, din Vaslui, mistuită de flăcări. Explicația proprietarului

Un incendiu violent a mistuit o fermă de păsări din judeţul Vaslui.

Un depozit de 5.000 de metri pătraţi, construit din fonduri europene, în urmă cu mai puţin de 1 an, a ars în totalitate şi numai intervenţia pompierilor a făcut ca flăcările uriaşe să nu se extindă şi la halele cu păsări.

Flăcările care au pus stăpânire pe depozitul fermei de păsări din localitatea Banca au fost observate de angajaţi. Aceştia au dat imediat alarma, iar în scurt timp zeci de pompieri au ajuns la faţa locului.

Fumul gros a invadat împrejurimile, iar din cauza flăcărilor uriaşe nimeni nu s-a putut apropia de foc.

Intervenţia pompierilor a durat mai bine de trei ore. Hala ridicată din panouri sandviș pe structură metalică a fost distrusă şi în total echipamente şi instalatiii de mii de euro, dar şi 200 de tone de produse din carne au ars.

Fănel Bogoș, proprietarul fermei: "Am folosit panouri care trebuiau să reziste o oră la foc şi ele au ars în jumătate de oră. Clădirea nu era asigurată, nu era făcută recepţia. Am avut autorizaţie, am avut totul, dar nu era terminat."

Investiţia a costat aproximativ 2 milioane de euro, bani obţinuţi printr-un proiect european. Este a treia oară în ultimii ani, când patroniii firmei respective se confruntă cu o situaţie de acest gen.

Cel mai probabil, spun pompierii, incendiul a izbucnit de la un scurt-circuit. În paralel, poliţiştii au început o anchetă în acest caz.

