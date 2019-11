Fată de 12 ani, păcălită de o colegă să-i trimită poze indecente. DIICOT anchetează cazul

O amplă investigaţie este în curs la una dintre cele mai cunoscute şcoli generale din Buzău, iar două eleve de clasa a şasea sunt acum cercetate de procurorii DIICOT.

Anchetatorii susţin că una dintre fetele de 12 ani şi-a inventat o identitate falsă şi i-a solicitat colegei de bancă, sub pretextul că este băiat, să-i ofere mai multe fotografii în ipostaze indecente. În momentul în care a obţinut imaginile, fata le-a distrubuit mai multor colegi de şcoală.

Cele două eleve sunt colege de bancă la una dintre cele mai renumite scoli din Buzău. Anchetatorii susţin că fata care a pus la cale întreg scenariul a vrut să se răzbune. Pe o rețea de socializare, eleva de 12 ani a inventat profilul unui băiat şi-a abordat colega şi a convins-o să-i trimită fotografii în ipostaze indecente. Imaginile au distribuite apoi în mediu virtual, iar cazul a intrat în atenţia procurorilor DIICOT.

Laura Elena Dragomir, procuror şef DIICOT Buzău: „Confirmăm înregistrarea recentă a unei cauze penale la biroul teritorial Buzău, având ca obiect infracţiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice.”

Şocaţi de cele petrecute, reprezentanţii şcolii au stat de vorbă cu părinţii celor două fete, şi au deschis o anchetă administrativă.

Monica Gheorghe, director școală: „Luni şi marţi am stat de vorbă cu părinţii, cu elevii implicaţi, am încercat să înţelegem ce a declanşat acest lucru. Am luat legătura cu psihologul şcolii, elevii au început deja să facă ore cu acesta.”

Florina Stoian, inspector general ISJ Buzău: „Ce fac copii în şcoala în timpul în care ei sunt la şcoală răspund exclusiv profesorii, dar pentru restul ce se întâmplă după ce copilul iese din curtea şcolii părinţii au toată responsabilitatea.”

Psihologii şcolari spun că un factor determinant în comportamentul elevilor ar fi lipsa de comunicare dintre părinţi şi copii. Fetele sunt la o vârstă sensibilă şi pot deveni uşor victime ale abuzurilor emoţionale.

Taisia Trică, psiholog şcolar: „Fetiţa care a conceput planul nici nu ştiu dacă s-a gândit la gravitatea situaţiei, crede că mai curând este o joacă pentru că din păcate nici noi ca adulţi nici copii uneori nu mai discernem între realitatea virtuală şi realitatea noastră din mediul privat. Din punct de vedere psihologic efectele sunt neplăcute pe termen lung pentru că ajungând într-o astfel de situaţie, eşti o posibilă pradă în orice secundă pentru viitoare abuzuri, pentru viitoare fenomene de bullying la nivelul colegilor.”

Dosarul de cercetare este deocamdată în REM, adică pentru fapta în sine.