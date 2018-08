Familia românului declarat mort în Italia și-a dat seama la morgă că e vorba de o greșeală

Unul dintre cei doi români despre care s-a anunţat iniţial că a murit în catastrofa de la Genova este în viaţă. Se află în grija medicilor, în comă profundă, de gradul patru - a transmis Ministerul Român de Externe.

La identificare, familia bărbatului a constatat că trupul neînsufleţit, prezentat de autorităţile italiene, era un necunoscut pentru ei.

Între timp, premierul italian a decretat stare de urgență pentru 12 luni în regiunea Liguria după prăbuşirea viaductului care făcea parte dintr-o autostradă de maximă importanță pentru nordul Italiei.

39 de oameni, printre care o persoană cu dublă cetăţenie - moldovenească şi română, au pierit în această tragedie.

Un român în vârstă de 36 de ani din Gorj era la volanul unui TIR când viaductul a cedat. Inițial, numele lui a apărut pe lista persoanelor decedate. Apoi s-a stabilit ca omul a supraviețuit, dar este internat în stare foarte gravă - în comă de gradul patru, spun medicii.

Bărbatul venea din Franţa şi, în urmă cu câteva zile, se fotografiase lângă vehiculul de mare tonaj din care acum au rămas doar nişte resturi.

Constantin Bobaru - primar Bumbești Jiu: "Destinul l-a dus într-un moment nefericit, într-un loc nefericit. Şi deznodământul îl vedeţi şi dumneavoastră. Un copil care avea vise prin propriile forţe şi din păcate s-a frânt un destin. Urma să se căsătorească cu o tânără şi să vină acasă. Vom fi alături de familie, şi financiar, atât cât legislaţia şi disponibilitatea financiară ne permite."

Potrivit presei de la Chișinău, Anatolie Mălai, în vârstă de 44 ani, cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească, și-a pierdut viața. Şi el era şofer de camion, iar acasă îl aşteptau trei copii.

Un alt şofer de TIR, martor al tragediei, a vorbit despre cei care au scăpat miraculos cu viaţa când podul Morandi s-a prăbuşit. Era în spatele camionului verde - devenit acum o imagine simbol a catastrofei - care a rămas pe marginea podului, chiar lângă porţiunea care s-a surpat.

Martor: "Eu eram în spatele unui camion verde mai mic, mai erau încă două mașini în fața mea. Cabina este înaltă așa că am văzut tot ce s-a întâmplat, cum se prăbușește podul, totul. Cei aflați în primele mașini au întors, îndreptându-se în grabă spre cealaltă direcție.

Cei aflați în mașinile din spate nu știau ce se petrece. Trebuia să-i avertizezi cumva, să le spui să se întoarcă, pentru că se putea dărâma încă o parte a podului. A fost o nenorocire, ceva teribil.

Revenind la camionul acela verde... Ei bine, cred că șoferul este cea mai norocoasă persoană din lume. Probabil că ar fi căzut în gol, însă, cu câteva momente înaintea catastrofei, o mașină l-a depășit. A frânat atunci ușor, celălalt a căzut în gol, în timp ce camionagiul a frânat în continuare. S-a oprit chiar în locul unde s-a rupt podul. Apoi a dat înapoi vreo trei metri... A lăsat camionul cu motorul pornit, apoi a rupt-o la fugă."

Şi fostul fotbalist Davide Capello, acum pompier, a scăpat cu viaţă ca prin minune.

Davide Capello: "Îmi amintesc că șoseaua se prăbușea. Eram cu mașina pe pod, am auzit un zgomot înfiorător și am văzut că șoseaua cade în gol, cu tot cu mașina mea. În clipa aceea m-am gândit la ce e mai rău. Am avut noroc că mașina a rămas prinsă între două bucăți de beton. Nu știu unde eram, pentru că mai târziu mi-am văzut mașina".

Reporter: "Ai leșinat?"

Davide Capello: "Nu am leșinat. Am fost mereu conștient și imediat am chemat pompierii, ca să știe că sunt acolo și să poată veni după mine. Apoi mi-am sunat familia."

Speranţele să mai fie găsiți supraviețuitori în dărâmăturile podului Morandi sunt tot mai mici. Aproximativ 40 de vehicule au căzut în gol de la 45 de metri înălțime din momentul în care o porţiune de 80 de metri a început să se surpe