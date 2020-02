Familia primului pacient român confirmat cu coronavirus a rămas în carantină la domiciliu

Familia primului pacient român confirmat cu noul coronavirus rămâne în carantină la domiciliu.

Deși inițial autoritățile au anunțat că oamenii vor fi duși într-un centru de carantină, reprezentanții DSP au decis, vineri seară, când au mers să îi ridice de acasă, că pot sta în locuință.

Alte persoane din aceeași localitate au fost testate și sunt izolate la domiciliu. În schimb, tânărul considerat pacientul 1, aflat în spital, nu prezintă încă niciun semn al bolii, iar ultimul test care i-a fost făcut a ieșit negativ.

Pe de altă parte, au apărut informații potrivit cărora autoritățile sanitare din județ nu au gestionat cum trebuie situația. Directorul DSP Gorj a fost demis.

Familie pacientului 1 nu a mai mers în carantină

După mai bine de două ore de negocieri cu familia tânărului din Gorj diagnosticat cu temutul coronavirus, reprezentanţii DSP au hotărât ca oamenii să rămână la domiciliu, deşi iniţial au anunţat că vor fi duşi într-un centru de carantină.

Reprezentant DSP Gorj: "Au vrut să meargă, nu a fost o problemă, problema a fost că dacă pleacă toţi cinci de acasă, au dreptate, centrală e pe lemne şi poate să bubuie, au animale şi atunci ce facem cu ei? S-a luat hotărârea că mai bine să rămână aici în izolare pentru că nu contaminează pe nimeni."

În paralel, echipe de la DSP Gorj au prelevat probe de la localnici aflaţi în izolare la domiciliu de câteva zile.

Bărbat: "Poliţia a venit la poartă, din momentul de faţă nu părăsiţi domiciliul, aveţi infecţie coronavirus. Niciun fel de analiza, nimic, aşteptam."

Bărbat: "Nu e organizare. Să laşi oamenii ăştia fără analize trei zile, patru zile. Jandarmii şi poliţia şi noaptea patrulează pe aici, sperie lumea, dom'le."

Inspectorii şi-au schimbat echipamentul după fiecare contact cu o posibilă persoana infectată.

Oamenii izolaţi în gospodarii primesc la poartă alimente.

Test negativ în cazul Pacientului 1

Între timp, bărbatul de 25 de ani din Prigoria se află în secţia specială, cu nivel patru de biosecuritate, de la Institutul de Boli Infecţioase "Matei Balş". Doctorii spun că nu are încă niciun semn de boală, iar ultimul test de COVID-19 care i-a fost făcut a ieşit negativ.

Va rămâne însă internat şi va fi supus unui alt test. Dacă şi acesta va infirma prezenta coronavirusului - bărbatul urmează să fie lăsat să plece acasă. Va fi considerat vindecat şi nu va fi cazul să stea izolat la domiciliu sau în carantină.

Raed Arafat, şeful DSU: "Testul din ce am văzut şi din ce a spus şi doctorul Cercel, ca sensibilitate şi ca specificitate şi le are de 99%. Oricum este o cifră foarte mare ca să te asiguri că testul este bun, deci testul nu are cum să dea o eroare. Testul se repetă de 2-3 ori ca să termini cu orice posibiltate ca primul test pe care l-ai făcut nu a fost corect"

Pe de altă parte, felul în care Direcţia de Sănătate Publică din Gorj a gestionat situaţia a dus la demiterea şefei instituţiei. Carmen Ivanov este acuzată că nu a respectat procedurile privind instituirea carantinei, nu a luat măsuri ca să prevină răspândirea virusului şi a transmis că persoanele aflate în izolare la domiciliu ar fi de fapt în carantină.

Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății: "Am descoperit un viciu de informare la Gorj unde DSP nu transmitea informaţiile corect, astfel s-a decis demiterea directorului executiv de la DSP Gorj."

Poliţiştii şi procorurii din Gorj s-au autosesizat în acest caz şi au deschis un dosar penal pentru infracţiunea de neglijenţa în serviciu.

O altă ancheta are loc la Serviciul de Ambulanţă. Un echipaj de acolo ar fi refuzat acum trei seri să îi transporte pe epidemiologi la un pacient suspectat de coronavirus.

Dan Vâlceanu, director medical ambulanță Gorj: ''Se va declanşa automat o anchetă internă. Urmează să mă documentez, să vorbesc cu echipajul în sine."

Raed Arafat, șeful DSU: "Aici nu este timp ca oricare persoană să vină şi să refuze sau să spună că eu nu mă duc sau nu fac misiunea. Suntem toţi într-un sistem, care ştie că sunt riscuri, dar chiar dacă suntem expuşi asiguram protecţia personalului."

În Gorj au fost recoltate probe de la aproximativ 130 de persoane, iar ancheta epidemiologica este în desfăşurare. Sunt căutaţi toţi cei care ar fi putut intra în contact cu pacientul 1 din România ori cu italianul de 71 de ani, confirmat cu COVID-19, care a vizitat săptămâna trecută judeţul.

Testele făcute până acum la Institutul Matei Balş au ieşit negative, dar se aşteaptă rezultatele pentru alte 50 de probe.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a mai stabilit aseară că pe raza comunei Prigoria nu există motive de suspendare a cursurilor şcolare, aşa că, de luni, copiii revin la ore.