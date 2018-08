Familia gorjeanului care și-a pierdut viața în tragedia de la Genova a acceptat ca organele sale să fie donate

AFP/Getty Images

Trupul neînsuflețit al șoferului de TIR din județul Gorj, care și-a pierdut viața în tragedia din Genova, a fost repatriat miercuri. Duminică, Marian Roșca va fi înmormântat în cimitirul din localitatea natală.

Sora bărbatului a precizat că familia a aceeptat ca organele lui să fie donate.

„Înmormântarea va avea loc duminică, după ora 12.00. Sunt foarte mulți oameni care vor să vină. Inițial am vrut ca înmormântarea să aibă loc sâmbătă, dar am zis să-l mai ținem o zi, pentru că foarte multă lume ne-a întrebat. Mi-a spus fratele meu că și în Italia au mers foarte mulți români cu flori acolo luni, marți. Va fi adus acasă, la el, la Curtișoara. Noi ne-am pregătit pentru foarte mulți oameni. Sperăm să vină și la înmormântare, să rămână și la masă, dorința lui a fost să-i fac o masă să vină lumea să mănânce. Asta mi-a spus ultima dată când am vorbit cu el, era Sfânta Maria și el fiind Marian, deși era plecat din țară, mă rugase să fac o masă și să chem oamenii din sat la casa lui. Vor veni și patronii lui la înmormântare”, a declarat Aurelia Roșca, sora lui Marian, conform Gorjeanul.ro.

Totodată, femeia a precizat pentru Mediafax că familia și-a dat acordul ca organele lui Marian Roșca să fie donate.

„Ne-am dat acordul pentru donare, dar nu pot să vă spun exact ce organe. Dacă s-a putut face un bine, noi l-am făcut, pentru că el aşa ar fi vrut, el a făcut bine la toată lumea”, a mai declarat Aurelia Roşca.

Bărbatul de 35 de ani a murit sâmbătă. În urmă cu o săptămână, el se afla pe podul din Genova, la volanul unui TIR, când o porțiune din pod s-a prăbușit.

Marian Roșca este printre cele 43 de persoane care și-au pierdut viața în urma prăbușirii podului din Italia.

