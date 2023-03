Explicațiile directorului de la Sala Polivalentă, după ce a primit salariu fără să muncească la o primărie din Botoșani

Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf a fost trimis în judecată de DNA pentru că ar fi încasat ilegal, vreme de cinci luni, leafă și de la o primărie de comună din Botoșani, pentru o funcție de administrator public. Pe care nu ar fi onorat-o, spun procurorii.

Bărbatul va fi judecat pentru acuzațiile de complicitate la abuz în serviciu și fals material în înscrisuri oficiale, dar și pentru că ar fi tras foloase necuvenite de peste 11 mii de euro.

Primăria comunei Bălușeni, al cărei edil a fost trimis de asemenea în judecată pentru acuzații de corupție, nu pretinde despăgubiri.

În cazul unei decizii definitive de condamnare, întreaga sumă i-ar putea fi confiscată directorului Sălii Polivalente.

Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf, directorul general al Sălii Polivalente: „Din punct de vedere personal și legal mi se pare foarte corect. Atât indicatorii de performanță, cât și obiectivele pe mi le-am propus și mi-au fost trasate mi le-am îndeplinit. Am reușit într-o perioadă de patru luni să închid un proiect european de 2 milioane și jumătate de euro. Dacă discutăm despre prezență, nu am fost în fiecare zi, dar consider că ceea ce trebuie să facă un administrator, nu necesită prezența la serviciu 8 ore. Vorbim de o eficiență a activității în baza unui contract de management. Nu vorbim de stat 8 ore fix pe post și să așteptăm ziua de salariu”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 24-03-2023 07:45