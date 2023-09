Expert francez: Cantitatea de Roxadustat găsită la Simona Halep este atât de mică, încât două laboratoare NU au depistat-o

Potrivit deciziei oficiale, Simona Halep a fost suspendată pentru 4 ani pentru următoarele două abateri:

- prezenţa în proba de urină şi utilizarea substanţei Roxadustat

- cea de-a doua încălcare se referă la nereguli constatate în Pașaportul Biologic al sportivei, un document unde specialiștii urmăresc în timp mai mulți parametri biologici ai fiecărui jucător, iar orice deviație atrage testări suplimentare

Profesorul Jean-Claude Alvarez afirmă că toate detaliile acestui caz demonstrează faptul că Simona Halep a ingerat accidental substanţa roxadustat, deoarece cantitatea descoperită în urma analizelor a fost una foarte mică - total diferită de o persoană care se tratează în mod constant cu așa ceva.

În plus, mai subliniază expertul, această cantitate găsită la Simona Halep nu putea să producă un efect considerabil asupra sportivei.

Profesorul Jean-Claude Alvarez este unul dintre cei patru martori experți care au fost aduși de Simona Halep în fața tribunalului Sport Resolutions, pentru a depune mărturie.

”Pentru mine, nu există nicio îndoială: Simona Halep nu s-a dopat”

”Pentru mine, această decizie este scandaloasă. Nu reușesc să înțeleg cum a putut instanța să dea această sancțiune de patru ani de suspendare. Pentru mine, nu există nicio îndoială: Simona Halep nu s-a dopat.

A fost contaminată cu o pulbere de colagen în care s-a găsit Roxadustat. Partea cea mai proastă este că instanța acceptă că pulberea era într-adevăr contaminată cu Roxadustat. Dar ar mai fi o sursă de la Roxadustat. Vă reamintesc că acesta este o moleculă extrem de rară. Chiar și experții WADA au considerat că este foarte rară și că nu era posibil ca doar colagenul să fie sursa contaminării. Și iată, ar fi două surse de contaminare. Este incredibil, parcă visăm. Cred că nu suntem într-un vis, ci într-un coșmar.

A trecut un an de amânări, se fac două luni și jumătate de când a fost audiată, și vine acum ca un trăznet rezultatul. Sunt patru ani!

Dar să ne întoarcem puțin.. Deci instanța admite că există contaminare cu colagen, cu Roxadustat.. Cum s-a întâmplat? Simona Halep a fost găsită pozitivă la Roxadustat pe o probă de urină prelevată pe 29 august 2022.

A venit la mine în octombrie, la scurtă vreme după ce a aflat că fusese depistată pozitivă. A venit la mine la laborator, să-mi ceară să fac o analiză a părului, pentru a încerca să demonstreze că nu ia în mod obișnuit Roxadustat. Lucrez cu diferiți sportivi, și întotdeauna începem prin a face o analiză a părului, ceea ce WADA nu vrea să facă, nu? Încă nu înțeleg de ce nu fac analize de păr, dar așa stau lucrurile.

Am făcut analiza părului Simonei în laboratorul meu, și am găsit concentrații infime, mai mici de 0.5 picograme pe miligramul de păr. Am colectat apoi o șuviță de păr de la cineva care ia de obicei Roxadustat ca parte a unui tratament de reglare a hemoglobinei.

Este o pacientă cu insuficiență renală, care ia Roxadustat pentru efectele sale farmacologice. Această doamnă este singura pacientă tratată în Franța. Doamna avea aproximativ 50 de picograme pe miligram de păr. 50! Simona are mai puțin de 0,5 pentru că de fapt 0,5 este limita noastră de cuantificare. Așadar, de 100 de ori mai puțin decât cineva care ia de obicei Roxadustat, în doze eficiente farmacologic.

Deci, pentru mine, nu era nicio îndoială în acel moment, a fost vorba de contaminare accidentală.

Acesta NU este un tratament cu OXALIQUE, nu este un tratament eficient. De acolo, i-am cerut Simonei Halep să-mi furnizeze tot ce a consumat în jurul datei de 29 august 2022. Mi-a trimis pilula ei contraceptivă, antiinflamatorul, hormonii tiroidieni pe care îi ia în fiecare zi, proteinele și această pulbere de colagen. Am analizat totul.

Totul a fost negativ, cu excepția pulberii de colagen, care a fost pozitivă. Am făcut analiza de 14 ori în laboratorul meu. Crede-mă, nu e ceva obișnuit să faci o analiză de paisprezece ori, și de paisprezece ori a ieșit pozitivă. Problema este că noi am trimis această pulbere la laboratorul american, iar laboratorul american nu a găsit Roxadustat.

Nu înțeleg de ce, se presupune că sunt cei mai buni din lume, dar nu l-au găsit. Mă opresc aici, nu vreau să spun mai multe. Nu au același sistem ca mine. E adevărat că noi avem un sistem foarte sensibil. Recunosc, avem echipament foarte bun, suntem academicieni, facem cercetare, asta e treaba noastră, și avem un echipamente foarte bune.”

Cantitatea de roxadustat era atât de mică, încât 2 laboratoare nu au depistat-o



”Am trimis probele și la laboratorul nostru din Franța, foarte cunoscut de altfel, din Strasbourg, ca să repete analiza. Mi-au răspuns că n-au găsit nicio urmă de roxadustat. Iar în momentul acela m-am enervat rău.

Așa că m-am dus la Strasbourg și le-am oferit metoda dezvoltată de noi în laboratorul nostru, și care ne-a permis depistarea roxadustatului.

Iar când au utlizat metoda noastră l-au depistat și ei în pudră. Ceea ce demonstrează că în pudra respectivă există cu adevărat roxadustat, în doze infime.

I-am dat această pudră – care se găsește ușor pe piață – unei colaboratoare, care a luat aceleași doze, timp de 6 zile, la fel ca Simona. După care am făcut probe de urină - 35 la număr - iar șapte dintre ele au ieșit pozitive. Și credeți-mă, tehniciana mea NU ia roxadustat, și totuși a ieșit pozitivă.

Iar tribunalul admite că pudra e contaminată cu roxadustat, dar nu admite că luând această substanță ca medicament ar trebui să avem concentrații mai mari de două nanograme pe mililitru. Este foarte puțin, două nanograme! Cei care iau roxadustat în cadru terapeutic au sute, mii de nanograme pe mililitru, în probele de urină! Deci cum poți să spui că a luat Roxadustat??! Nu pot să înțeleg asta.

Revenind la colega noastră, am găsit o concentrație de 0.04. E drept, mult mai slabă decât la Simona, care avea 0.2. Dar să nu uităm, Simona tocmai avusese un meci de 3 ore. Avea o urină foarte concentrată, care era mult peste urina fiziologică normală. Era deshidratată, ca orice sportivă care tocmai a jucat un meci de 3 ore. Este normal. Tehniciana mea n-a făcut efort în cele șapte zile în care a efectuat experimentul. Nu este deloc sportivă, așadar nu este deloc același context, nu putem compara cele două situații. Ceea ce este important de reținut însă este că, luând această pulbere, testul iese pozitiv la urină. Exact ce s-a întâmplat cu Simona Halep.

Vă reamintesc că pe 29 august avea 0,2 nanograme pe mililitru, iar pe 26 august, cu 3 zile înainte, avea zero. Ea a făcut un test pe 26 august care a fost negativ, ceea ce înseamnă clar că s-a contaminat între 26 și 29.

Dacă ar fi luat roxadustat, trei zile mai târziu ar fi avut mii de nanograme pe mililitru în urină! Durează 15-20 de zile, ca să se elimine din urină! Asta demonstrează clar că ceea ce a luat Simona Halep între 26 și 29 este o micro doză complet ineficientă, care n-o ajuta la nimic!

Și atunci vine din nou discuția despre pașaportul biologic. Vrem să-i facem pe oameni să creadă că roxadustatul pe care l-am găsit în urină i-a schimbat pașaportul biologic… Asta e absolut grotesc, pentru că de fapt a luat o cantitate absolut infimă!” - a mai declarat prof. Jean-Claude Alvarez, expert toxicolog la Spitalul Universitar Garches din Franța.

Potrivit comunicatului de presă emis de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA), Tribunalul a acceptat argumentul lui Halep că ar fi luat un supliment contaminat, dar a stabilit că volumul ingerat de jucătoare nu ar fi putut duce la concentrația de roxadustat găsită în proba pozitivă.

De asemenea, trei experți independenți ai Unității de gestionare a pașapoartelor biologice ale sportivilor (APMU) au stabilit faptul că "dopajul probabil" a fost explicația pentru neregulile din profilul biologic al Simonei Halep.

Roxadustat este o substanță utilizată în mod legitim pentru tratamentul anemiei, dar se află pe lista substanțelor interzise de WADA, deoarece este considerată un agent de dopaj sanguin, care crește hemoglobina și producția de globule roșii.

Dată publicare: 13-09-2023 16:31