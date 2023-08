Există din nou risc de explozie la Crevedia. Pompierii încearcă să răcească o cisternă cu GPL care are scurgeri de gaze

Pericolul încă pândește la Crevedia. După dezastrul soldat cu doi morți și 56 de răniți, responsabilii au instituit o zonă de excludere în jurul stației GPL, unde există risc de explozie pentru că o cisternă are scurgeri de gaze.

Este răcită în permanență de pompieri și nimeni nu este lăsat să se apropie. Cei care locuiesc în imediata apropiere au fost evacuați și își mai pot hrăni animalele din curte doar cu escorta poliției. Însă mulți și-au pierdut răbdarea.

Forțele de ordine care acționează în Crevedia încă din noaptea exploziei au menținut un nivel ridicat de securitate în zona stației GPL. Polițiștii au institutit două perimetre de siguranță, unul pe o rază de 1 km în care au voie să intre doar localnicii, iar altul în jurul stației GPL în care nu au voie să intre alte persoane în afara de pompieri și în care este interzisă folosirea oricărei surse de foc. Dispozitivul lor numără 15 oameni care intervin cu 4 autospeciale ca să răcească cele 3 cisterne cu GPL aflate pe șosea.

Vorbim de sute de mii de metri pătrați, sunt sute de case, iar oamenii trăiesc aici cu grijă, pentru că, transmit pompierii, încă mai sunt scurgeri de gaze de la una dintre cisterne. Aici nu există electricitate, nici gaze naturale, utilitățile au fost sistate întrucât există în continuare pericol de explozie.

După atâtea zile, răbdarea oamenilor a ajuns la final și încep să apară situații tensionate intre ei și forțele de ordine. Un localnic de 43 de ani a fost amendat de polițiști pentru încălcarea perimetrului, după ce ar fi intrat neînsoțit în zona de excludere.

Localnică: „M-a întrebat cineva de sâmbătă până azi unde am dormit, ce am mâncat? Nici apa nu mi-a adus. Zice hai că vă aduc acum...”

Reporter: Nu aveți apă?

Localnică: „A venit o cisternă cu apă de gârlă ca să dăm la păsări, la animale. Zice ”vă aduc acum, ce vă trebuie de mâncare?” Zic ”adu-mi și mie ce mănânci și dumneata”. Știți cum e? Sunt foarte mâhnită că am ajuns țara nimănui. Când a venit flăcăra aia mare, am crezut că nu mai am păr în cap. Dar i-a afectat pe toți încolo spre focul ăla, le-a căzut tavanele, le-a ondulat tabla..."

Reporter: Vi s-a transmis vreo informație despre ce aveți voie să faceți și ce nu aveți voie?

Localnică: „Nu avem voie să facem focul în curte sau să facem vreo scânteie.”

Reporter: Când revine totul la normal, vi s-a spus?

Localnică: „Nimeni nu știe nimic.”

Reporter: Înțelegem că sunt vecini care nu mai au deloc casă, câți sunt?

Localnică: „Cred că 8 sau 9."

Bieții oameni care și-au pierdut casele, rămași doar cu hainele de pe ei, au fost cazați la căminul cultural din sat unde folosesc toți o singură toaletă și merg la sala de sport din localitate ca să se poată spăla. Primăria le-a oferit niște paturi de campanie și mâncare.

Dată publicare: 30-08-2023 19:09