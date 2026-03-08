În unele locuri, sărbătoritele zilei au fost întâmpinate cu mici surprize. Iar pe terasele cabanelor petrecerile cu șampanie și DJ începute ieri au continuat și duminică. Vreme bună cu soare au prins și cei care au fost pe litoral.

Larisa și Claudiu plănuiseră să petreacă 8 Martie în Dubai. Dar i-am întâlnit pe derdeluș, în Poiana Brașov.

Larisa Ștefan: „Având în vedere contextul politic internațional, am zis să cheltuim banii în România.”

În timp ce Larisa filma cele mai frumoase momente cu cei mici pe care să le trimită acasă rudelor, Claudiu plănuia o surpriză de 8 martie.

Claudiu Ștefan: „Este ceva la hotel, da, un tort, mai multe Nu pot să spun.”

Reporter: Nu ştie doamna?

Claudiu Ștefan: „Nu, nu!”

Pe schiuri sau doar la o plimbare, domnii sunt gata oricând să facă declaraţii de iubire femeilor din viața lor.

Turist: „Noi vă iubim, fetelor, dar şi voi să ne daţi liniște şi echilibru! Și atunci vă vom da lumea!”

Pe terasele cabanelor, atmosfera festivă a început devreme. Ospătarii au avut grijă ca şampania să nu lipsească de pe mese.

„Senzațional, atâta pot să spun! Ne bucurăm de soare, de atmosferă, este un vibe foarte bun!” spune o turistă.

La Păltiniș, în județul Sibiu, Pălti, mascota stațiunii, le-a oferit vizitatoarelor câte o floare și o urare de primăvară.

O mamă și fiica ei au transformat weekendul în unul special.

Mamă: „Noi două schiem împreună. Întotdeauna pentru noi 8 martie este o zi specială. Nici nu concep să fie altundeva decât pe pârtia de schi.”

8 Martie la mare

Aproximativ 5.000 de turiști au mers și la mare, în acest weekend, potrivit agențiilor de turism. Au fost aproximativ 12 grade Celsius la prânz și o atmosferă de vacanță.

Turistă: „Am venit de la Arad ca să văd marea de 8 martie. Ăsta e cadoul meu.”

„Îmi doream să îmi scot fetele la plimbare. Ne bucurăm de soare, de vreme frumoasă, de mare liniștită” spune altcineva.

Alții au ieșit pe mare, la o plimbare cu caiacul. Aproape 80 de hoteluri sunt deschise, în această perioadă, pe întreg litoralul.