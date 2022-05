La „Noaptea Muzeelor” au participat extrem de mulți oameni, inclusiv în Vaslui ori Călărași, unde angajații instituțiilor de cultură abia au făcut față valului de vizitatori. La cozi uriașe au stat și cei care au participat la festivalurile culinare.

Zoran Marcov, istoric la Muzeul Național al Banatului: „A fost cel mai vizitat eveniment de când organizăm noi noaptea muzeelor. Au fost mii de vizitatori.”

La Iași, au vizitat instituțiile de cultură 34.000 de oameni, iar la Cluj, apropape 30.000. Județul Neamț a reușit să adune peste 35 de participanți în 14 muzee.

Organizatorii care au programat spectacole ori proiecții au castigat apreciarea publicului.

Valentina Druțu, managerul interimar al Complexului Muzeal Național Moldova: „După atâtea resctricții și după o pandemie care a durat atât de mult, cred că toată lumea a fost doritoare să iasă la plimbare, să viziteze muzee, să vadă lucruri frumoase.”

Până și muzeele din orașele mici, au fost asaltate.

Dragoș Neamu, manager Noaptea Muzeelor: „Gândiți-vă că la un muzeu din Vaslui, Muzeul Județean din Vaslui, au fost 2363 de vizitatori, iar săracii colegii mei din Muzeul Dunării de Jos din Călărași au avut 4347, în două ore și-au epuizat biletele gratuite, după care se încearcă o numărătoare aproximativă.”

De altfel, biletele după care s-a ținut evidența vizitatorilor s-au epuizat rapid așa că este posibil să fi fost de două ori mai mulți oameni decât se estimează. Și la festivalurile la care s-a vândut mâncare stradală a fost o aglomerație. Mulți au așteptat câteva zeci de minute pentru o înghețată sau un burger.

Sute de mii de porții de mâncare au fost cumpărate de oamenii care au ajuns în acest weekend pe bulevardul Kiselef din capitală. Cei mai râvniți au fost burgerii dar și waffele. Potrivit organizatorilor, în cele două zile de festival, pe la rulotele cu mâncare au trecut peste 200 de mii de oameni.

În Cluj-Napoca, în cele patru zile de Street Food festival, au fost peste 98 de mii de clienți.

Ciprian Spancioc, bucătar: „A fost incredibil, în jur de 2 mii de porții am vândut, un flux foarte mare de oameni, un eveniment foarte bine organizat. Ieri am intrat la montare la ora 11 jumate dimineața și am ieșit la baie, la 11 și un sfert seara.”

Și în weekend-urile care urmează sunt programate evenimente similare.