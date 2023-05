"Era cu roțile în sus". Accidente în serie în București, cu stâlpi puși la pământ și mașini răsturnate

Un șofer de 39 de ani a fost rănit, după ce a lovit o bordură și mai mulți stâlpi care delimitează banda de autobuz, iar autoturismul a ajuns cu roțile în sus, pe o stradă din Sectorul 6.

Iar în Sectorul 4, un alt autoturism s-a rostogolit de mai multe ori, în urma impactului cu un vehicul condus de un șofer care ar fi schimbat banda de mers fără să se asigure și să semnalizeze.

Prima alarmă s-a dat în jurul orei 23:00, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Oamenii care se aflau în zonă povestesc că totul s-a petrecut fulgerător.

Martor: "Avea viteză pe banda a doua. A încercat să ocolească două mașini, a venit în dreapta, aici. Prima dată a intrat în prima bordură aici, iar în stâlp acolo și după a ricoșat, s-a răsturnat pe mijlocul șoselei. Neavând roată, s-a răsturnat direct. Estimez peste 90 de km/h".

Martor: "Am ieșit să-mi plimb cățelul și am văzut că iese fum. Am crezut că se lucrează aici, e ceva... Când am venit aici, era mașina cu roțile în sus și o persoană lângă ea, jos. Până când a venit salvarea, a ridicat o mână am înțeles. A rupt trei stâlpi".

Martorii spun că șoferul ar fi circulat cu o viteză atât de mare, încât mașina și-a continuat drumul și s-a răsturnat la 20 de metri distanță. Bucăți din mașină, inclusiv o roată, au rămas aruncate pe asfalt.

Șoferul s-a ales cu răni care nu îi pun viața în pericol, dar a fost transportat la Spitalul Universitar pentru investigații și îngrijiri. Potrivit polițiștilor, nu consumase alcool.

Și pe șoseaua Giurgiului, în Sectorul 4, o mașină s-a răsturnat. Accidentul a fost surprins de o cameră de bord, montată chiar în vehiculul respectiv. În imagini se vede cum autoturismul este izbit din lateral de un alt automobil, apoi se rostogolește de mai multe ori și ajunge cu roțile în sus. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma impactului.

