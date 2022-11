Un pasionat de cursele cu ATV-ul a murit strivit când încerca să urce o pantă. Greșeala fatală pe care a făcut-o Emi

S-au derulat secvențe care dau fiori într-o pădure din Caraș-Severin. Un bărbat de 43 de ani a sfârșit strivit sub greutatea unui ATV.

Vehiculul s-a răsturnat peste el în timp ce cobora cu spatele o pantă pe care nu a reușit să o urce până la capăt.

Pentru Emi, așa cum îi spuneau prietenii, aceasta a fost ultima cursă cu ATV-ul. Într-o pădure din zona localității Lupac, Caraș-Severin, în timp ce încerca să urce o pantă, printre copaci, aproape de vârf a lăsat vehiculul să meargă înapoi, cu spatele. Când mai avea puțin până la bază, dintr-o greșeală de pilotaj, după cum povestesc prietenii lui, ATV-ul, greu de 400 de kilograme, s-a răsturnat.

Adrian Fara, prietenul lui Emi: „În loc să acționeze frâna de față, a acționat frâna de spate, moment în care ATV-ul s-a ridicat și a venit peste el”.

Cei care erau cu Emi au alergat să îl salveze, însă rănile i-au fost fatale.

Adrian Turică, medic al Serviciului de Ambulanță Caraș-Severin: „Suferise un traumatism toracic server, prin strivire. 35 de minute am făcut resuscitare, dar fără reușită”.

Emil Epure avea 43 de ani. De 15 ani era pasionat de ATV-uri. Nu era prima dată când încerca să urce această pantă.

Cosmin Bistrian, fondator „Club Extreme” Caraș-Severin: „Emi era un foarte bun ATV-ist. Era sufletul la fiecare ieșire. Ne aștepta cu mâncare, cu voie bună”.

Ieșirea cu ATV-urile în pădure fusese și de această dată inițiativa lui Emi.

Cosmin Bistrian, fondator „Club Extreme” Caraș-Severin: „Omul era foarte pasionat de ATV-uri și consider că a murit făcând ce-i place. Este omul lângă care am învățat să mă dau, este omul lângă care am pus bazele acestui grup minunat”.

Emil era căsătorit și avea o fiică.

