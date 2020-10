Ellie White, pusă la zid de internauți după ce a anunțat că are coronavirus. “Nu ești credibilă deloc!”

Se îngroașă lista vedetelor care s-au infectat cu coronavirus. Ultima intrată este artista Ellie White, care a făcut recent anunțul pe Facebook, unde a postat și rezultatul testului.

Cum era de așteptat, au apărut și voci care s-au îndoit de veridicitatea acestuia și i-au aruncat cuvinte grele.

“Ei bine, se pare că inevitabilul s-a întâmplat și la mine. Tocmai ce am primit rezultatul testului Covid și este pozitiv. În următoarele săptămâni voi sta carantinată la domiciliu, cu tratamentul aferent. Aveți grijă de voi, protejați-vă și lucrați intens la imunitatea voastră pentru a putea trece mai ușor peste acest virus. Vă pup!”, a scris cântăreața pe Facebook.

A urmat un schimb de replici între cei care cred în existența virusului și cei care-l văd ca pe o himeră. Elena Baltagan, pe numele real, a revenit și cu o imagine în care apare rezultatul testului după ce spiritele s-au încins. “Atașez rezultatul testului ca și “PROBA” pentru necredincioși”, a adăugat aceasta la postarea cu pricina.

Dacă unii fani au încurajat-o, i-au transmis sănătate sau i-au cerut detalii despre tratamentul pe care îl urmează, alții au atacat-o. “Nu știu de ce, dar nu ești credibilă deloc”, “Ellie, fata mea, rezumă-te la cântat. Oricum nu te crede nimeni în afară de ăia cu IQ pe minus”, “Al naibii virus nu s-a atins de tine toată vara prin Grecia și tocmai acum s-a găsit”, au fost doar câteva dintre comentariile răutăcioase postate de internauți pe pagina artistei.

Ellie a povestit pe blog despre experiența Covid-19

După avalanșa de comentarii, Ellie White a postat pe blogul ei un articol în care vorbește despre ce a învățat din experiența Covid-19. Artista a povestit că virusul a pus-o la pat pentru trei zile, timp în care s-a simțit rău, a avut febră mare, tuse, dureri de cap, durere în piept și senzație de oboseală cronică.

“După ce am primit confirmarea testului care era pozitiv pentru acest virus, am dorit să anunț public acest lucru cu simplul scop de a atrage atenția asupra nevoii de a vă proteja și de a lucra la imunitatea voastră pentru ca atunci când vă veți lovi și voi de acest virus (pentru că mulți dintre voi o veți face), să puteți să treceți mai ușor peste această perioadă, și să vă luptați cu un organism puternic, decât cu unul slab. Din acest motiv, acela că am avut “tupeul” de a posta pe pagina de facebook această informație, mulți mi-au sărit în cap și mi-au aruncat injurii și cuvinte urâte.

Nu m-am vândut niciodată pentru a promova un produs care nu este sănătos pentru mine și familia mea în primul rând, sau pentru o idee în care eu nu am crezut, nu am râspândit minciuni doar pentru audiență și un like în plus, mă consider un om vertical, cu bun simț și cu simțul ridicolului”, a scris cântăreața pe blogul ei.

