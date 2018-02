Elena Udrea, reacție pe Facebook: Pot să merg să o vizitez pe Alina Bica în Costa Rica. E problema noastră

Facebook/ Elena Udrea

Elena Udrea nu s-a prezentat joi la procesul privind finanţarea ilegală a campaniei electorale din 2009, iar avocatul său a confirmat că fostul ministru a plecat din țară.

După ce informația s-a răspândit și a fost comentată, Elena Udrea s-a arătat deranjată de atenția acordată și a postat un comentariu pe Facebook în care spune că are tot dreptul să plece din țară când vrea și poate chiar să o viziteze pe Alina Bica.

Iată mesajul integral:

”Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie “pe surse” ca “Elena Udrea a parasit tara”!!!!!!????????????

Asa, si??? Si ce daca “am parasit tara”??? Ce va agita atat de tare de nu dormiti noaptea din cauza mea? Sau ati primit ordin pe unitate sa va ridicati din scutece si sa va lamentati pe net?

“Am parasit tara” de nu stiu cate ori pana acum si o sa o mai “parasesc” oricand e nevoie. Ca plec cu treaba sau plec in vacanta, ma priveste fix pe mine.

La fel cum si daca as merge sa o vizitez pe Alina Bica in Costa Rica sau m-as plimba cu ea la Paris, ar fi fix problema noastra.

Asa ca pe loc repaus pana la noile ordine!

P.S. Cine chiar ar fi vrut sa se stie unde sunt zilele acestea, putea afla usor, nu e niciun secret, ba chiar este o informatie oficiala.”

