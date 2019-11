Drama românilor care locuiesc în frig din cauza sărăciei. "Să fie potrivit, nu chiar cald"

Aproape 18% dintre românii cu venituri mici nu își permit, în sezonul rece, să își încălzească locuințele, din cauza sărăciei.

Situația persoanelor cu venituri aflate mult sub media națională s-a înrăutățit în 2017 și în 2018. Și confortul termic din case a devenit un lux, potrivit unui studiu.

Pentru o bătrână de 76 de ani din comună Bârnova, judeţul Iaşi, lunile de iarnă sunt grele. Are doar câteva sute de lei pensie şi a reuşit să cumpere puţine lemne, pentru o singură cameră.

Bătrână: Am fata în oraş şi o să mai stau şi pe la dânsa. Azi am făcut foc în casă, că sunt bătrână.

Reporter: Deci cam astea sunt lemnele de iarnă?

Bătrână: Da. Ieri nu am făcut foc şi aseară era frig, mi-am pus o plapumă şi o pilotă pe mine.

Un alt localnic are și el puţine lemne, deşi suntem în luna noiembrie. Îşi creşte singur cei doi băieţi de 7 şi 11 ani şi dorm toţi într-o singură cameră. Spera să mai impumute câteva braţe de lemne de la rude pentru nopţile geroase.

Bărbat: "Fac focul numai într-o cameră, că nu am îndeajuns. Unde stau doar eu cu copiii şi atât. Să fie potrivit, nu chiar cald."

Anișoara Lupu, asistent social: "În general cazurile sociale, familii cu risc, care nu au venituri, monoparentale sau cu copii mulţi."

Potrivit unui studiu publicat de platforma Monitorul Social, decalajul dintre persoanele sărace şi cei care au un venit stabil garantat se adânceşte şi atunci când vorbim de condiţiile pentru încălzirea locuinţelor în sezonul rece.

Astfel, 18% dintre persoanele cu câştiguri de maximum 59% din venitul mediu naţional nu şi-au putut încălzi locuinţa anul trecut. Fenomenul se întâlneşte şi în mediul urban.

Cristina Gavriluță, sociolog: "Fie îşi închid robinetele la calorifere, fie îşi încălzesc o cameră între anumite ore. Acest fapt poate fi un indicator al sărăciei şi arată că nevoile de bază nu pot şi asigurate cu veniturile de care dispune o anumită categorie a populaţiei."

În ţări europene, cu temperaturi mai joase decât la noi în timpul iernii, precum Estonia, Suedia sau Finlanda, cel mult 5% la sută din familiile cu venituri reduse nu reuşesc să îşi încălzească locuinţele.