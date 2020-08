Drama pacienților care fac accident vascular cerebral. Statul nu are destui bani pentru materiale

În România într-un singur an din 55 de mii de oameni care fac un accident vascular cerebral ischemic, iar din 3 mii câţi ar vea nevoie de o procedură specială mai puţin, de 150 sunt salvaţi.

Pe de o parte nu sunt destui medici pregătiţi să-i ajute pe de alta statul nu dă bani suficienţi pentru materialele, de care au atât de multă nevoie specialiştii.

Problema este gravă atât pentru cei care fac AVC, cât şi pentru cei care au nevoie de un radiolog intervenționist pentru alte afecţiuni. De pildă, ca o ultimă soluţie, un tânăr a fost adus cu un avion medical de la Cluj în capitală, pentru că aici era singurul medic disponibil să îl ajute. Tofan Zsolt suferă de o malformaţie rară şi în urmă cu câte zile a avut o sângerere digestivă gravă. La spitalul Universitar, echipa medicală de radiologie intervenţională a venit de acasă pentru a-l ajuta.

Tofan Zsolt: ''M-a liniştit profesionalismul si deschiderea lor. Felul în care lucrau, felul în care comunicau între ei, după 3 ore mi-au salvat viața''.

În toată ţara sunt doar 4 centre de radiologie intervenţională: două în Bucureşti, la spitalele Elias şi Universitar şi câte unul în Târgu Mureş şi Timişoara.

Bogdan Dorobat, doctor: ''Ducem o lipsă severă de specialişti sunt puţine centre care fac aceste intervenţii,d este o mare chestie de noroc, dacă pacientul are noroc. Anul acesta dacă discutăm despre trombectomii, am venit de vreo 40 de ori în afara programului. Este o urgenţă, cu cât intervii mai repede cu atât şansele pacienţilor sunt mai mari''.

Radiologii intervenţionişti sunt necesari pentru tratarea unor afecţiuni grave care provoacă sângerări în organism, inclusiv în creier. Cauzele pot fi multiple: Malformaţii ale organelor, accidente vasculare cerebrale ischemice, anevrisme. În toată ţara sunt mai puţin de 30. Şi culmea, de multe ori, nu au materialele necesare cu care să lucreze din cauza fondurilor mici alocare de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Bogdan Dorobat: ''Pentru trimestru acesta am primit în jur de 250 de mii de ron. Materialele necesare sunt foarte scumpe. La nivel de mii de euro, chiar şi 10 mii de euro. Practic cu banii pe care i-aţi primit puteţi ajuta 1 pacient. Casa uneori ne-a cerut lista de pacienţi ca să îi refinațeze. Noi suntem spital de urgenţă, nu ştiu ce pacienţi vor veni şi de ce materiale o să am nevoie. Eu trebuie să am un stoc aici cu care să mă descurc''.

Mihaela Tănase, purtătorul de cuvânt al CNAS: ''Ca în orice sistem din lume cu siguranţă nu sunt bani atât cât ne am dori. Lucrăm în acest moment la o revigorarere a acestui program, mai exact dorim să actualizăm lista de materiale„. '

Iar peste toate acestea, doctorii se confruntă şi cu lipsa aparaturii.

Angiograful pe care trebuie să îl foloseasaca radiologii este stricat de 3 luni, se mută cu pacientul şi medicamentele în altă aripă a spitalului, unde folosesc angiograful colegilor de la cardiologie.

Reprezentanţii spitalului au făcut cerere la Ministerul Sănătăţii pentru a primi un aparat nou, dar deocamdată nu au un răspuns.

În fiecare an, în România, peste 55 de mii de oameni fac un AVC ischemic. 20% dintre ei mor în prima lună, iar 30% rămân imobilizaţi la pat pentru că nu se intervine la timp. Suntem pe locul 3 în Europa la mortalitate din această cauză.