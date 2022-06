Două bătrâne au fost înșelate cu 21.000 de lei, după ce au primit un apel telefonic. Cum le-au laut banii escrocii

În doar 24 de ore, două vârstnice din orașul Sibiu au fost înșelate prin clasica metodă „Accidentul”.

Ambele au fost sunate de un presupus doctor care le-a înștiințat că rudele lor au avut un accident casnic, au căzut pe scări, iar intervenția chirugicală este costisitoare. În total, au pierdut 21.000 de lei, iar escrocii - probabil aceiași în ambele cazuri - nu au fost prinși.

Una dintre pensionare, trecută de 70 de ani a fost sunată dimineața, în jurul orei 9 și i s-a spus că nepoata ei a suferit un accident pe scările blocului. Interlocutorul, un așa zis medic, a convins-o să meargă la bancomatul din vecinătatea casei și să scoată 2.000 de lei, pentru plata unei tije ortopedice.

Cum ar fi decurs convorbirea potrivit uneia dintre victime

Victimă: „Eu am zis: "dă-mi pe nepoată la telefon". Mi-a dat-o: "Da, tușică, eu sunt. Te rog frumos ajută-mă să nu rămân paralizată pe pat." Asta a fost povestea, nu am ce să fac. Am pierdut, altădată să știu să nu mai fac.”

Un tânăr de statură mijlocie a venit la locul de întâlnire stabilit și a luat banii.

Povestea s-a repetat curând în alt cartier. De acestă dată, o bătrânică de 91 de ani a aflat că fiica ei a căzut pe scări. În nici o jumătate de oră, i-a predat unui necunoscut 19.000 de lei, pentru operație. Localnicii încearcă să găsească o explicație.

Reacțiile localnicilor

Domn: „Nu mai stau să gândească că nu e adevărat și atunci da, într-adevăr mușcă. Cu toate că dumnealor, cei mai în vârstă, tot pe televizor, la știri, stau, dar văd că nu învață nimic.”

Reporter: „Ați pățit și dumneavoastră să fiți sunată?”

Doamnă: „Am pățit, am pățit da, dar nu stau la discuții cu așa ceva.”

Patru cazuri în șase luni la Sibiu

Înșelătoriile de acest gen continuă să fie foarte răspândite. Polițiștii spun că în ultimele șase luni au fost semnalate patru astfel de cazuri doar la Sibiu.

Comisar șef Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al Poliției Sibiu: „Rugăm insistent să nu dați curs acestor solicitări de a oferi sume de bani unor persone necunoscute sub pretextul că o rudă apropiată ar fi fost implicată într-un accident și ar avea nevoie de bani.”

Deocamdată, escrocii nu au fost identificați.

