Accident grav în Iași. Două femei au murit după ce șoferul de 73 de ani a făcut o depășire neobișnuită. „Avea viteză mare”

Accidentul a avut loc pe Drumul Național 2B, între Podu Iloaiei și Lețcani, într-o zonă de drum drept. Potrivit martorilor, șoferul ar fi încercat o depășire prin dreapta, moment în care autoturismul s-a rostogolit și s-a oprit într-un câmp la peste 50 de metri de șosea. Șoferii din trafic au sărit în ajutorul victimelor.

Martor: „A pierdut controlul volanului, a vrut să intre în depășire, a făcut stânga-dreapta și dintr-o dată s-a dus în afara carosabilului. Avea viteză mare, probabil era prea aproape de cel din față și a pierdut controlul. S-a răsturnat de patru ori, o doamnă era sub mașină, am ridicat-o și am scos-o, celelalte persoane erau în stare gravă”.

În mașină erau patru oameni, trei femei și un bărbat, care veneau dinspre Neamț spre Iași. La locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de salvare însă, din nefericire, femeia de 65 de ani nu a mai putut fi resuscitată. Alta, în vârstă de 80 de ani, a murit câteva ore mai târziu la spital. O a treia femeie, de 73 de ani, a scăpat cu răni ușoare.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: „A fost intervenție, echipaj terapie intensivă, descarcerare, echipaj de prim ajutor la accident cu patru persoane dintr-o mașină răsturnată”.

Șoferul este cercetat acum pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Potrivit medicilor, bărbatul de 73 de ani este rănit grav la cap. Din primele date, se pare că doar el purta centura de siguranță, nu și cele trei pasagere.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 27-10-2023 08:09