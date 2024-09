Două avioane de luptă ale americane au aterizat de urgență pe o autostradă din Europa. De ce este un moment istoric

Aterizarea în regim de urgență demonstrează progresele în capacitatea alianței NATO de a efectua operațiuni în conformitate cu conceptul de angajare agilă în luptă al Forțelor Aeriene ale SUA și promovează o integrare mai strânsă între forțele aliate. Întreaga acțiune a avut loc pe 4 semptembrie și a fost parte a exercițiului BAANA 2024, un antrenament anual condus de Finlanda.

„Prima aterizare reușită a F-35 de generația a cincea pe o autostradă din Europa este o dovadă a relației în creștere și a interoperabilității strânse pe care o avem cu aliații noștri finlandezi. Oportunitatea de a învăța de la omologii noștri finlandezi îmbunătățește capacitatea noastră de a desfășura rapid și de a folosi puterea aeriană din locații neconvenționale și reflectă pregătirea colectivă și agilitatea forțelor noastre.”, a declarat generalul James Hecker, comandantul Forțelor Aeriene ale SUA în Europa - Forțele Aeriene din Africa.

Mai mult, această aterizare a avioanelor de luptă F-35 americane a fost o premieră pentru SUA în Europa. F-35 au aterizat anterior pe autostrăzile de pe continent, potrivit af.mil.

For the first time, a @usairforce F-35 Lightning II landed on a highway strip in Finland! ???????? The maneuver was conducted while executing Agile Combat Employment training during exercise BAANA 2024. pic.twitter.com/x5WB1xGsBN