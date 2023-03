Doliu în lumea artei. A murit artistul plastic Vladimir Cioroiu

„Uniunea Artiştilor Plastici din România anunţă cu regret trecerea în nefiinţă a artistului Vladimir Cioroiu, membru al Filialei de Arte Decorative din Bucureşti.(...) Sincere condoleanţe familiei şi prietenilor! Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis UAP, într-o postare pe Facebook, conform Agerpres.

Vladimir Cioroiu s-a născut la 13 mai 1950, în Londra, Marea Britanie, potrivit biografiei publicate pe https://galeriasenso.ro/artist/vladimir-cioroiu/.

A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Facultatea de Arte Decorative, Departamentul Ceramică - Sticlă - Metal, promoţia 1977, la clasa profesorilor Zoe Băicoianu, Monica Damian şi Marcel Brici.

Din 1980 până în 2005, a expus la toate expoziţiile naţionale de Arte Decorative şi Design, Bienale, Trienale şi Quadrienale, precum şi la numeroase simpozioane, tabere de creaţie şi expoziţii de artă contemporană.

În 1988, a organizat primul Salon Naţional de Artă în Sticlă, Formă şi Lumină la Galeria „Orizont”, din Bucureşti.

Din 1990 a fost membru al Uniunea Artiştilor Plastici din România.

A participat la numeroase expoziţii internaţionale: Erfurt, Germania (1986), Kanazawa, Japonia (1988); Ebeltoft, Danemarca (1989); Corning, New York, SUA (1990), Biot, Franţa (1992); Oslo, Norvegia (1998); Veneţia, Italia (1999), Alkmaar, Olanda (2004). Între expoziţiile naţionale s-au numărat: Bienala Artelor „Ion Andreescu”, Buzau (1998-2000); Bienala Internaţională Artele Focului, Bucureşti (1998-2001); Salonul Naţional de Artă, Bucureşti (2001); Expoziţia Saloanele Moldovei Bacău şi Chişinău (2002).

În perioada 2000-2001 a fost profesor la Şcoala Superioară de Jurnalistică (SSJ).

A fost premiat în 1986 cu Premiul Salonului Tineretului de Artă Plastică şi Decorativă, în 2003 cu Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din România pentru Artele Focului, iar în 2017 cu premiul Transparenţe/Salonul Sticlei 2017, potrivit https://uap.ro/.

A apărut în publicaţiile: Revista Muzeului de Artă Modernă în Sticlă „New Glass”, Corning, New York (1990), „Dicţionarul Enciclopedic Who is Who”, 2001; Revista „Who is Who în România”, Ediţia Princeps, 2002, mai evidenţiază https://galeriasenso.ro.

