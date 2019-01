Doi soți din Iași, la spital după un scandal aprins. Vecinii au crezut că au colindători

O discuţie aprinsă s-a terminat la spital pentru doi soţi din judeţul Iaşi. Femeia a fost înjunghiată, apoi abandonată în casă.

Victima a fost găsită în agonie de băiatul ei, care a chemat salvarea. Acum, părinţii lui sunt internaţi în spitale diferite: mama pentru tratamentul rănilor, iar tatăl la psihiatrie.

Întâmplarea a şocat comunitatea din satul Piciorul Lupului. După ce au băut împreună, cei doi soţi au început să se certe, şi, în toiul scandalului, bărbatul în vârstă de 51 de ani şi-a înjunghiat nevasta.

"Am auzit ţipând, răcneau, se înjurau. Nu am sesizat, că am crezut că sunt copii cu uratul, cu colindul. Câinii lătrau, că era zgomotul mare”, spune un vecin.

Femeia de 48 de ani a ajuns la spital abia după ce fiul ei, în vârstă de 17 ani, a ajuns acasă şi a găsit-o rănită grav. Tânărul a sunat la 112 şi a cerut ajutor. Acum victima se reface, la Spitalul "Sfântul Spiridon" unde a fost operată.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD: "Pacienta era conştientă, prezenta o plagă la nivel cervica, s-a intervenit chirurgical şi a rămas internată în clinica pentru supraveghere."

Soţul femeii a fost internat şi el la Institutul de Psihiatrie Socola, pentru a se stabili dacă a avut discernământ când şi-a înjunghiat nevasta.

Mihaela Apostol, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunal Iaşi: ”După efectuarea expertizei, procurorul criminalist va aprecia cu privire la luarea măsurilor legale care se impun faţă de suspectul cercetat pentru comiterea tentativei la infracţiunea de omor asupra unui membru al familiei."

Dacă se va dovedi că a avut discernământ în momentul atacului, bărbatul riscă până la 20 de ani de închisoare.

