Doi frați, bătuți cu bestialitate, în Sibiu: “I-a dat fratelui cu lopata în cap, m-am băgat să-l ridic și am luat-o și eu”

Doi frați au fost bătuți cu bestialitate în satul Cașolț, din județul Sibiu. Tinerii spun că sunt victime nevinovate: au auzit gălăgie în stradă, s-au dus să vadă ce se întâmplă și s-au trezit sub o ploaie de lovituri.

Bătaia a fost suprinsă de camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă.

Cei doi frați de 32 și 22 de ani recunosc că au un conflict mai vechi cu agresorii, dar credeau că securea războiului e îngropată. Povestesc că agresorii au trecut inițial pe lângă ei, apoi s-au întors și i-ar fi lovit cu lopeți, cozi de topoare, hârlețe și pari din grad.

Ilie Fiți: "Ei de mult timp aveau ciudă pe mine fără nici un motiv, nu știu de ce. Au zis că vor să mă bată, din vorbe. Acum a devenit realitate treaba asta. M-au lovit în cap, peste tot corpul, am căzut în neștire, nu am știut care au dat și care nu au dat."

Andrei Fiți: “I-a dat fratelui cu lopata în cap, m-am băgat să-l ridic și am luat-o și eu și de acolo nu am mai știut nimic. (Reporter: V-au spus vreodată băieții ăștia ce probleme au cu voi?) Nu, ei au probleme cu alții și noi am intrat nevinovați."

Cei doi au rămas întinși la pământ, iar vecinii au sărit să-i ridice și să-i stropescă cu apă. Apoi ambulanța i-a dus la spital, unde medicii le-au îngrijit rănile. Poliția a identificat trei suspecti și i-au dus la audieri. Martorii sunt îngroziți de cele întâmplate.

Cornel Ciontea: "Erau doi băieți întinși, unul era lovit în cap și lângă el o secure, celălalt l-au luat alți doi băieți, s-a împleticit și s-a dus pe după mașină. Ce au avut ei de împărțit nu cunosc."

Victimele povestesc că au mai avut de-a face cu agresorii. Indivizii au intrat peste ei în casă, în timpul unei petreceri. Dar au primit o sticlă de vin și i-au lăsat în pace, spun oamenii.

Deocamdată, bătăușii nu au lămurit motivele conflictului. Sunt cercetați pentru loviri și alte violențe.