Discuții aprinse în Dezimir, între vechii localnici și cei mutați de curând, din cauza zgomotului

Au apărut discuții aprinse între vechii și noii locuitori din Dezmir, o așezare de lângă Cluj.

Familiile tinere care s-au mutat în cartierele rezidențiale apărute acolo sunt deranjate de zgomotele pe care le fac orătăniile, dar și de faptul că vecinii lor fac focul în curte. Primarul încearcă să împace ambele tabere și le îndeamnă să vadă, în primul rând, avantajele unui astfel de loc.

Localitatea Dezmir se află la 13 km de Cluj-Napoca. Filmată de la înălțime, arată că o suburbie americană. De jos însă, ca să ajungi la casele de după barieră, trebuie să treci prin vechiul sat unde deșteptarea o dă cocoșul, nu bormașina.

În ultimii ani, în Dezmir s-au construit peste 400 de case pe lângă cele ale localnicilor, majoritatea vârstnici, obișnuiți cu gospodăriile tradiționale și cu propriile obiceiuri care par să nu fie aceleași cu ale tinerilor nou veniți.

Inevitabil au apărut conflicte și chiar s-au făcut reclamații. Pe cei veniți din alte părți îi deranjează că unii dau foc câmpurilor ori își aruncă la întâmplare gunoaiele.

Localnică: "Într-o zi, am lăsat geamul deschis și când am venit acasă mirosea toată casa a fum. Nu este normal. Am un vecin care colectează deșeurile animalelor în curte. Noi ne-am mutat anul trecut în august. Din august nu l-am văzut o dată să le care. Vă dați seama că miroase. E în fața casei mele."

În același timp, localnicii spun că au aceleași obiceiuri de când lumea.

Localnică: "Cum aprindem dă telefon la poliție și vine și ne amendează, nu le place fumul, ce să facem, de când e lumea s-a tot aprins din grădină."

Primarul încearcă să-i împace.

Grigore Fati, primarul din Apahida: "Băștinașii să nu uite că au luat bani buni pe terenuri, iar cei veniți să nu uite că au cumpărat mai ieftin decât în oraș."

Probleme similare sunt și în comuna Florești, tot lângă Cluj. Oamenii spun că după ce au investit în apartamente, și-au dat seama că, în fiecare dimineață, trebuie să suporte un miros greu care vine de la fermele din zonă.

Localnică: "Foarte mult zgomot pentru că aveau clopote, toate animalele aveau clopote, inclusiv caii când au fost, vacile, oile. Faptul că ele erau lăsate cât de cât libere peste tot dealul, clopotele se auzeau în case. Nu puteam să dormim. Mai evadau animalele. Evadau, veneau între blocuri, între mașini, ajungeau până la magazin, murdăreau strada."

Scandalurile au început mai ales în lunile în care tinerii au lucrat de acasă și au avut timp să descopere ce se întâmplă în jur.