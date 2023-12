Directoare de la o școală din Dolj, înregistrată în timp ce bătea și umilea un elev. „Și pe prostul ăsta de la dracu să-l ia”

Unele familii spun că, din această cauză, şi-au mutat copiii de la şcoală. Iar alţii urmează să depună plângeri împotriva ei. Un astfel de episod halucinant, petrecut în sala de clasă, a fost înregistrat de elevi.

Directoarea: „Şi pe tine și pe prostul ăsta venit de la dracu să îl ia de unde a venit”.

Elev lovit: „Doamna, eu nu am fost”.

Directoare: „Și ăsta?”

- Se aud pocnituri -

Elev lovit: „Doamna, nu am fost”.

Dialogul revoltător a fost înregistrat de copii la ora de engleză de la şcoala din Gighera, predată de directoare. Din spusele elevilor, un băiat de clasa a VII- a a fost pălmuit în fața clasei de dascăl. Părinţii, oameni modești, au ales să îl mute de la școală. Și alții spun că nu ar fi un caz singular.

Alin Tatu, tatăl unei foste eleve: „Mi-a bătut fata, a tras-o de păr, a drăcuit-o, am venit aici la școală, am stat cu dansa, tot așa mi-a vorbit și mie. Am mutat față de aici de la școală ca nu a mai vrut să vină”.

Alina Rușeț, părinte: „L-a ținut o săptămână de zile în ultima bancă, fără scaun, în picioare l-a ținut și tot timpul îl jignea. Nu e normal să tratezi niște copii, să le distrugi viitorul, să le vorbești urât, să îi jignești, să le vorbești urât până dă sângele, nu se poate”.

Profesoara, care ocupă funcţia de director de trei ani, susţine că nu ar fi lovit copiii, însă nu a dorit să comenteze acuzaţiile părinţilor, pentru a clarifica acest scandal.

Unii colegi ai directoarei spun, însă, că şi cu ei ar avea o atitudine asemănătoare.

Petre Tobă, membru în Consilul de administrație al școlii: „Suntem priviți cam cu dispreț, ne consideră foarte proști, chiar asta a fost exprimarea, caă dânsa nu are nevoie de reprezentanții UAT-ului în consiliul de administrație, că nu vrea să fie condusă de proști”.

Scandalul de la şcoală a ajuns şi la urechile inspectorilor şcolari, care spun că vor trimite acolo o comisie.

Daniel Ion, inspector general ISJ Dolj: „Instituția noastră nu tolerează astfel de comportamente sub nicio formă. Ce urmează să facem...să trimitem o echipă de colegi acolo la școală să verifice, să discute și cu părinții și cu colegii noștri profesori, cu autoritățile locale și, bineînțeles, vom lua măsurile ce se impun”.

Unii părinţi vor să sesizeze inclusiv Ministerul Educației, despre cele întâmplate la şcoală.

