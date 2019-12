Din ce în ce mai puțini brazi în piețe. Oamenii preferă brazii din supermarket

În tot mai multe orașe, brazii nu se mai vând deloc în aer liber, iar acolo unde au rămas, sunt din ce în ce mai puțini pe an ce trece.

Românii, preferă să ia pomul de Crăciun din supermaket, chit că acolo nu se pot târgui la preț. Sau... împodobesc direct, unul din plastic.

Sandu Lungu, comerciant de brazi din Timișoara: „În jur de 150 am adus. ȘSunt mulți în magazine și sunt puține pepiniere la noi. Ăștia sunt din import, de afară, sunt pe factură, luați din Danemarca".

Deși superbi, pomii aduși din Danemarca sau Norvegia sunt contestați de unii.

Cătălin, comerciant: „Da, sunt mult mai puțini brazi românești, proprietatea noastră. Multă lume preferă ăla că e mai frumos ca al nostru, dar nu are mirosul de brad"

Prețurile pleacă de la 50 de lei și cresc odată cu înălțimea bradului.

În piață centrală din Buzău, numai doi comercianți vindeau brazi astăzi. Un pomișor costă între 50 și 80 de lei.

Nicușor Bivolaru, comerciant: „Sunt mai puțini, fiindcă lumea nu mai e tradițională. Anul acesta am adus mai puțini să nu ramanen cu ei. Eu vindeam în fiecare an câte 1.200 de brazi, acum am 500 de brazi, toți brazii”.

La Arad, vânzătorii au redus cu o treime numărul brazilor scoși la vânzare. Sunt aduși din Alba și au fost plantați special în pepiniere, pentru Crăciun.

Cornel Pășcă, comerciant: „Anul trecut am adus în jur de 150 de brazi acum am adus doar 100. Anii trecuți circula lumea, acum nu știu care este cauza, nu au bani sau sau e prea repede".

Client: „Bugetul nu e prea mare și să fie și frumos, prefer unul românesc, că suntem români, cei care sunt aduși de afară nu au miros. Ăștia sunt tăiați mai proaspăt, simți în casă mirosul de brad".

Indiferent ce alegeți, nu uitați că mai sunt 12 zile până în Ajun, când bradul trebuie să fie împodobit.