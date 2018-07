Mașini luate pe sus de ape într-un oraș din România. ”Ca pe cutii de chibrit”

Pro TV

Ploile necruțătoare au adus un nou val de inundații și necazuri. Cel mai rău a fost în localitatea Ormeniș din Brașov.

Pârâul revărsat pe ulițe a luat în viteză 3 construcții, mai multe mașini și a intrat în gospodării. Până luni seara este Cod galben de ploi abundente în 14 județe din sudul și estul Transilvaniei, în vestul Molsdovei, în Maramureș, dar și în zonele montane.

Iar hidrologii au emis Cod portocaliu de inundații până la noapte pentru bazinul râului Olt în județele Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu.

Invitaţii la un botez privesc şocaţi cum apele mari care se revărsa pe uliţe în localitatea Ormeniș le iau maşinile ca pe nişte jucării plutitoare. În zadar încearcă un bărbat să-şi salveze maşina din mijlocul viiturii.

Apa a năvălit şi în gospodarii şi a luat pe sus construcţiile mai uşoare.

Bărbat: "Aici am avut o cameră, o cămară, a dus-o apa, am avut uşi termopane, calorifere, acum am făcut acoperişul nou-nouţ, tot, tot a luat apa.. la vecinul a luat casă, aici a luat iar casa..."

Bărbat: "Până când am fugit de la vecinul a luat tot, am avut lemne, o baracă, sculele.. s-au dus"

Bărbat: "Nici nu ştiai ce să faci. Maşinile au intrat aproape peste noi în curte. Era urgie! Maşinile duceau ca şi cum erau cutii de chibrit aşa duceau"

Iar un bărbat şi-a recuperat maşina din vâltoare, dar nu mai e bună de nimic.

A plouat timp de 15 minute şi în Braşov, suficient cât să se formeze șuvoiae puternice pe străzi. În cartierul Şchei o canalizare înfundată a provocat inundaţii. Disperaţi, oamenii au încercat să deblocheze scurgerile pentru ca apele să nu crească şi mai mult.

